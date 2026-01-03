Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Všetko je ináč, Lela bez peňazí neostane: ŠIKOVNÝ ŤAH Vémolu pred zatknutím!

Karlos Vémola a Lela Ceterová Zobraziť galériu (30)
Karlos Vémola a Lela Ceterová (Zdroj: Ján Zemiar/Instagram)
PRAHA - Život Karlosa Vémolu sa v priebehu jediného dňa obrátil hore nohami. Avšak po tom, čo on skonči vo väzbe, Lela ostala na všetko sama. Deti, financie i státisicové mesačné náklady. Ukázalo sa ale, že to nebude až taká tragédia.

Z úspešného zápasníka a milionára Karlosa Vémolu (40) je obvinený muž, ktorého si polícia odviedla v putách priamo z jeho sídla známeho ako Vémoland. Z obrovského luxusu, v ktorom žil, skončil za múrami väzenia, kde sa o luxuse nedá ani len snívať. Pritom len dva mesiace pred zatknutím Vémola pôsobil ako kráľ realít, ktorý sa chválil tým, že vo veľkom skupuje byty - za pol roka ich vraj za desiatky miliónov českých korún kúpil až 21! Siahol aj po luxusnom Dubaji, kde kúpil byt v projekte, ktorý je ešte len vo výstavbe s termínom dokončenia o dva roky. Všetko však stojí peniaze. Veľké výdavky musí stáť nielen prevádzka honosnej vily plnej exotických zvierat, ale aj hypotéky na splatenie kúpených bytov.

Podľa najnovších informácií si však Lela ťažkú hlavu s peniazmi robiť nemusí. Karlos s právnikom sa totiž postarali o to, aby nezostala úplne bez peňazí: „V bytoch, ktoré Karlos získal, niekto býva, a tak mu prichádza nájomné. To je vyššie ako splátka pol milióna korún a ešte z toho ostanú nejaké peniaze na vyžitie pre rodinu,“ prezradil Blesku rodinný priateľ.

Ostatné náklady by vraj mala Lela zvládnuť uhradiť z peňazí sponzorov, ktoré chodia pravidelne každý mesiac Karlosovi na účet. „Karlos bol natoľko chytrý, že peniaze od sponzorov prevádza na ďalšie účty. Jedným z nich je rodinný účet, ku ktorému má Lela kartu. Som prekvapený, že to mal Karlos tak dobre pripravené a ako to vymyslel,“ dodal zdroj. Zatiaľ síce k účtu nemá Lela prístup, ale čoskoro by sa to údajne malo zmeniť. „Teraz sa to prejednáva. V najbližších dňoch by sa k účtu mala dostať,“ potvrdil zdroj.

Podľa zdroja z okolia rodiny malo v aute, v ktorom Karlosa zadržala zásahová jednotka, zostať asi 12 tisíc korún. „Auto je zapečatené a nikto k veciam nemá prístup. Len čo zástupkyňa dovolí odpečatenie, čo bude v nasledujúcich dňoch, Lela si bude môcť peniaze aj veci zobrať,“ uviedol zdroj. Lele pomáhajú aj ľudia z Karlosovho tímu. Hradia namiesto nej účty za hovory z väzenia i právnika. Taktiež do prázdnej vily v Měcheniciach vraj chodí každý deň človek nakŕmiť zvieratá. Jediný problém tak predstavujú leasingové splátky áut.

