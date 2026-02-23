Americká armáda zasiahla v Karibskom mori: Pri útoku na podozrivú loď zahynuli traja ľudia

WASHINGTON - Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) v pondelok na sociálnej sieti X oznámilo, že v Karibskom mori zaútočilo na ďalšiu loď údajne prevážajúcu narkotiká a zabilo pri tom troch ľudí. Informujú agentúry AFP a Reuters.
Plavidlo podľa SOUTHCOM-u „plávalo po známych trasách pašerákov drog vo východnom Pacifiku a bolo zapojená do drogovej činnosti“. Z operácie armáda na sieti X zverejnila videozáznam.
Útoky na údajne pašerácke plavidlá v Tichom oceáne a v Karibiku začala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začiatkom septembra. Tvrdilo o nich bez zverejnenia dôkazov, že pašujú drogy. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov. Podľa agentúry AFP pri amerických útokoch zahynulo už najmenej 150 ľudí. Trumpova vláda trvá na tom, že je vo vojne s „narkoteroristami“ v Latinskej Amerike.