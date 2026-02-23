Veľký strach Ďurovčíka sa rozplynul: Triumfálny úspech v Budapešti! Zvonár postavil divákov na nohy

BUDAPEŠŤ - Neuveriteľný úspech! Ján Ďurovčík so svojím predstavením Zvonár u Matky Božej ohúril maďarské publikum - ovácie, niekoľkominútový potlesk, celé divadlo na nohách!
Nie je to tak dávno, čo Ján Ďurovčík premiéroval romanticko-dramatické tanečné predstavenie Zvonár u Matky Božej. V marci minulého roku si premiéru v Divadle JANART prišlo pozrieť mnoho známych osobností, ktoré z predstavenia odchádzali nadšené. Umelecký zážitok si vtedy nenechal ujsť ani prezident Peter Pellegrini, ktorý po predstavení prišiel osobne zablahoželať Jánovi Ďurovčíkovi a zatlieskať tanečníkom. „Bolo to úžasné predstavenie... silná hudba, silný príbeh, nádherné scény, choreografie, kostýmy a naozaj chcem oceniť majstrovstvo Durovčíka, tanečníkov a všetkých, ktorí sa na tom podieľali,“ vyjadril sa prezident Peter Pellegrini po premiére. Bodaj by aj nie, veď Ján Ďurovčík je nielen vychyteným muzikálovým režisérom, ale predovšetkým choreografom. Zvonár u Matky Božej je fascinujúce predstavenie, pri ktorom divák nedýcha od začiatku až do konca. Nielen vášnivý príbeh krásnej Esmeraldy a znetvoreného hrbáča Quasimoda, ale aj famózny tanec, vynikajúca hudba a jedinečné kostýmy prekonávajú konvencie a prinášajú nadčasové predstavenie o kráse, láske a osude.
Odozva predčila očakávania a ďalší úspech na seba nenechal dlho čakať. Počas uplynulého víkendu predstavenie prvýkrát "prekročilo hranice" a "presťahovalo" sa mimo Slovenska. Po úspechu na Slovensku oslovilo Ďurovčíka Maďarské národné tanečné divadlo v Budapešti - a oplatilo sa. Predstavenie Zvonára postavilo plne obsadené hľadisko na nohy, divadlom sa ozýval búrlivý potlesk a slová uznania.
Kameň zo srdca padol aj režisérovi Jánovi Ďurovčíkovi, ktorý išiel do Maďarska s malou dušičkou. Očakávania boli totiž obrovské. „Priznám sa, že som mal obrovský strach, ja som aj pred predstavením vyhlásil, že či po predstavení neodídem a neskočím z Elizabeth Bridge do Dunaja, lebo to bolo prvýkrát, keď sme Zvonára hrali inde ako pred slovenským publikom. Ale každá inscenácia musí raz začať niekde inde, tak tentokrát to bolo maďarské Národné tanečné divadlo v Budapešti. Už len tá budova má v sebe neuveriteľné čaro, vystupujú tam absolútne špičky svetového umenia, takže obávali sme sa,“ priznal úprimne Ďurovčík.
Po tomto úspechu sa dvere otvoria iste aj do ďalších metropol a Ďurovčík so Zvonárom nepochybne zvalcuje aj ďalšie scény. „Bolo to super, lebo sme sa cítili, ako keby sme hrali doma - a je to štart. Najbližšie sa predstavíme v Rumunsku so Zvonárom, ešte predtým v Bratislave. Ale je to hrdosť. Je to hrdosť na Slovenské divadlo tanca, je to hrdosť na celé slovenské umenie a som za to šťastný,“ vyslovil dojemné slová Ďurovčík. Držíme teda palce a tešíme sa na ďalšie premiérové tituly Divadla JANART.