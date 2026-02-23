Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Zabudnuté zábery! Sexi dračica Jana Brejchová: Horúci orgazmus aj divoký striptíz

Jana Brejchová to vedela na plátne roztočiť. Zobraziť galériu (30)
Jana Brejchová to vedela na plátne roztočiť. (Zdroj: archív)
PRAHA – Nežná tvár, pohľad plný nevinnosti… a pritom poriadne odvážne scény! Herecká legenda Jana Brejchová (†86) vedela, ako rozpáliť plátno. V takmer zabudnutom filme predviedla vášeň, na ktorú sa len tak nezabúda – orgazmus pred kamerou aj šteklivý striptíz!

Reč je o archívnom kúsku Nespavost ve dvou z roku 1969, ktorý dnes mnohí ani nepoznajú. V čase nakrúcania mala Brejchová len 29 rokov a stvárnila príťažlivú modelku zamotanú do milostného trojuholníka. Jej srdce patrí staršiemu mužovi v podaní Miroslav Macháček (†68). Ten si však po nočných radovánkach vždy zbalí veci a odíde domov – vyspať sa k manželke. Opačný pól predstavuje mladý fotograf, ktorého stvárnil charizmatický Jan Tříska (†80). Ten je do blond krásky bezhlavo zamilovaný, no ona ho v noci vyháňa z postele, pretože čaká na telefonát od iného!

Jana Brejchová vo filme Nespavost ve dvou.
Zobraziť galériu (30)
Jana Brejchová vo filme Nespavost ve dvou.  (Zdroj: Česká televize)

Hneď v úvode filmu je horúco. Kamera totiž zachytáva Brejchovú v momente vášne – zahryzne sa do prsta, vzdychá a prežíva orgazmus. Nasledujú horúce bozky. A to nie je všetko! Herečka, ktorá ani v súkromí nemala o mužov núdzu, predvedie aj poriadne odvážny tanček. Oblečená len v pančuchách a korzete, ktorý viac odhaľuje než skrýva, sa zmyselne vlní pred objektívom. Na záver si korzet rozopne a zostane hore bez – síce chrbtom ku kamere, no fantázii sa medze nekladú!

Jana Brejchová vo filme Nespavost ve dvou.
Zobraziť galériu (30)
Jana Brejchová vo filme Nespavost ve dvou.  (Zdroj: Česká televize)

Brejchová však nežila vášnivo len na plátne. Jej súkromie bolo rovnako búrlivé. Štyri manželstvá hovoria za všetko! Prvým mužom bol oscarový režisér Miloš Forman (†86), po ňom nasledoval nemecký herec Ulrich Thein (†65). S hercom Vlastimilom Brodským (†81) mala dcéru Terezu, no neskôr odišla za mladším kolegom Jaromírom Hanzlíkom (77). Jej posledným partnerom bol herec Jiří Zahajský (†68).

Krehká blondínka s pohľadom anjela tak dokázala, že v nej driemala poriadna dračica. Zabudnuté zábery dnes dokazujú jediné – Jana Brejchová bola nielen veľkou herečkou, ale aj ženou, ktorá sa nebála ukázať vášeň naplno.


