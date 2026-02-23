Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Zabudnite na lieky na spanie: TENTO večerný rituál vám zabezpečí NAJLEPŠIU noc vášho života! Chcete sa konečne vyspať?

Ilustračné foto
LONDÝN - Hormóny uvoľnené počas orgazmu znižujú stres, navodzujú pocit bezpečia a pomáhajú telu rýchlejšie zaspať. Najnovšie výskumy navyše ukazujú, že po sexuálnej aktivite spíme dlhšie a pokojnejšie – výrazný efekt sa potvrdil najmä u žien.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí večer márne bojujú so zaspávaním, riešenie môže byť prekvapivo jednoduché. Ako píše The Telegraph, podľa odborníkov dokáže intímna aktivita pred spaním výrazne zlepšiť kvalitu nočného odpočinku. Nejde pritom len o fyzickú únavu, ale najmä o chemické procesy v mozgu, ktoré podporujú uvoľnenie a pocit pohody.

Kľúčovú úlohu zohráva hormón lásky

Psycho-fyziologička Kristen Holmesová upozorňuje, že počas sexu sa v tele uvoľňuje komplexná kombinácia neurochemikálií, ktoré posilňujú dôveru, blízkosť a psychickú rovnováhu. Kľúčovú úlohu zohráva oxytocín, známy ako hormón lásky, ktorý znižuje hladinu stresového kortizolu. Súčasne sa vyplavuje aj serotonín, látka zodpovedná za dobrú náladu a relaxáciu. Vrcholom tohto procesu je orgazmus, po ktorom sa u mužov aj žien zvyšuje hladina prolaktínu. Ten dočasne tlmí sexuálne vzrušenie a navodzuje pocit uspokojenia a ospalosti. Práve preto podľa odborníčky platí jednoduchá rovnica – čím kvalitnejší sex, tým lepší spánok.

Prepojenie medzi intimitou a odpočinkom potvrdzujú aj vedecké dáta. Analýza desiatok štúdií publikovaná v odbornom časopise o sexuálnom zdraví ukázala významnú súvislosť medzi frekvenciou sexuálneho života a dĺžkou či kvalitou spánku. Ešte presnejší pohľad priniesol experiment, v ktorom vedci sledovali účastníkov priamo v ich domácom prostredí pomocou digitálnych zariadení na monitorovanie spánku.

Pozitívny vplyv bol ešte výraznejší u tohto pohlavia

Výsledky ukázali, že v nociach, keď mali dobrovoľníci sex alebo sa venovali sólo aktivite, zaspávali rovnako rýchlo, no počas noci sa budili výrazne menej. Priemerný čas bdelosti klesol zo zhruba 23 minút na približne 16 minút a zlepšila sa aj takzvaná spánková efektivita, teda podiel času skutočne prespaného v posteli. Zaujímavým zistením je, že pozitívny vplyv bol ešte výraznejší u žien. Tie po sexuálnej aktivite spali dlhšie a mali pokojnejší spánok, čo spochybňuje rozšírený stereotyp, podľa ktorého po orgazme zaspávajú najmä muži.

Odborníci sa zhodujú, že za tým stojí kombinácia hormonálnych zmien, psychického uvoľnenia a pocitu blízkosti s partnerom. Intimita tak môže fungovať ako prirodzený „spánkový rituál“, ktorý pomáha telu prepnúť z denného stresu do režimu regenerácie. V čase, keď nespavosť trápi čoraz viac ľudí, ide o jednoduchý a prirodzený spôsob, ako podporiť zdravý spánok bez liekov. A zároveň o dôkaz, že kvalitný partnerský život sa neodráža len na psychike, ale aj na fyzickom zdraví.

