Epsteinove spisy odhalili ďalšie kontakty: Polícia v Londýne zatkla bývalého veľvyslanca USA

Peter Mandelson
Peter Mandelson (Zdroj: X/BladeoftheSun)
TASR

LONDÝN - Londýnska polícia v pondelok zatkla bývalého veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA Petera Mandelsona pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.

„Policajti zatkli 72-ročného muža pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci,“ uviedla londýnska metropolitná polícia vo vyhlásení. Mandelson bol v septembri odvolaný z diplomatickej funkcie po zverejnení e-mailov, podľa ktorých s Epsteinom udržiaval priateľstvo aj po odsúdení v roku 2008 za sexuálne trestné činy proti maloletej osobe.

Keď sa v dokumentoch zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti minulý mesiac objavili ďalšie podrobnosti, polícia začala trestné vyšetrovanie pre podozrenia, že pred 15 rokmi odovzdal Epsteinovi citlivé vládne informácie. Jeho zatknutie prichádza štyri dni po tom, čo polícia zatkla bývalého princa Andrewa, dnes Andrewa Mountbatten-Windsora, pre podozrenie z podobného trestného činu súvisiaceho s priateľstvom s Epsteinom.

