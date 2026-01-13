Vémola HNIJE vo väzení a jeho žena? Lela má v dome INÉHO chlapa!

PRAHA - Zatiaľ čo sa MMA hviezda Karlos Vémola (40) zotavuje za mrežami po operácii čeľuste a čelí väzbe za drogové konanie, doma vo Vémolande sa dejú veľké veci. Karlosova manželka Lela totiž nie je úplne sama...
Chod domu, starostlivosť a exotickú zver, dohľad nad stavbou… Toto všetko by pri starostlivosti o tri deti a chod domácnosti pani Vémolová len ťažko zvládala, a tak prišila do Vémolandu posilu. Karlosov najlepší kamarát Tomáš Lundák. Ten dohliada na všetko – kŕmi levy, psa aj iné exotické zvieratá, kontroluje stavbu novej posilňovne a prakticky vedie celý Vémoland. „Sám som chovateľom podobných zvierat, aké má Karlos, takže pre mňa to nie je nič neobvyklé. Mám aj skúšky, rovnako ako Karlos, takže sa o ne môžem starať. Zvieratá to zatiaľ berú normálne, doba je krátka. Je to podobné, ako keď je Karlos na tréningovom kempe alebo na dovolenke. Aj vtedy sa o ne starám ja,“ prezradil expres.cz Lundák.
Navyše je oporou aj pre Lelu, ktorá môže pokojne riešiť deti a domácnosť bez strachu, že by čokoľvek vo Vémolande zlyhalo. Podľa jeho slov je najväčšia starosť práve o psa, ktorý už má svoj vek. „Starostlivosť o levy je naopak asi najľahšia. Tam hodíte mäso krmnou dierou a oni si ho vezmú. Keď sa to tam čistí, zavriete ich do vnútorného výbehu a vonkajší upracete. A naopak, samozrejme," tvrdí Karlosov blízky priateľ. A keďže Karlos stavá vo Vémolande novú posilňovňu, Lundák dohliada aj na stavbu. „Už sa bude robiť len strecha a fasáda. Prevzal som všetky tieto veci. Kamarát potrebuje pomoc, tak som tu. Budem to robiť, kým bude potrebné," dodal Tomáš s tým, že Karlos je psychicky v poriadku, pretože vie, že ho doma čakajú má milujúce deti a manželka.
Treba však podotknúť, že Vémoland nie je len obyčajný dom – je to luxusné sídlo s levmi a tigrami v Měcheniciach pri Prahe, ktoré stále nie je splatené. Redakcia eXtra.cz preverila verejný katastrálny register a zistila, že Vémola si na dom bral úver hneď dvakrát v rakúskej banke Oberbank AG. Prvýkrát dom zastavil za viac ako 400 tisíc eur v roku 2018, minulý rok si požičal ďalší milión eur, aby kúpil bytový dom na pražskom Proseku.
Dom, v ktorom momentálne žije Lela s deťmi, je teda zaťažený úverom vo výške takmer 1,5 milióna eur. Hrubým odhadom mesačné splátky pri prvom úvere dosahujú pribilžne 2.500 eur, pri druhom úvere sa môžu vyšplhať až na cca 8.000 eur mesačne. Zdá sa však, že aj vďaka Lundákovej pomoci funguje život v dome aj bez Karlosovej prítomnosti bez problémov. Zatiaľ čo sa teda slovenský MMA zápasník nachádza za mrežami, Vémoland si žije vlastným životom. Otázkou zostáva dokedy...
