ZVRAT vo vyšetrovaní a PRVÉ SLOVÁ Vémolu z basy: Prehovoril o obvinení!

PRAHA – Vémola sa ozval z väzenia! Prvýkrát odvtedy, čo bol zadržaný políciou, ktorá ho stíha kvôli drogovým deliktom. Zatiaľ nemal toľko šťastia ako druhý zadržaný, ktorého mali prepustiť.
Namiesto plánovanej operácie a vianočnej pohody čakalo Karlosa Vémolu oveľa drsnejšie prekvapenie. Do jeho domu vtrhla polícia, urobila raziu a odviedla ho v putách. Spolu s ďalšími dvoma ľuďmi bol obvinený z drogovej trestnej činnosti a vo štvrtok dokonca padlo súdne rozhodnutie o Vémolovej väzbe.
Prečítajte si tiežŽivot sa z minúty na minútu zmenil aj ďalším dvom ľuďom. Jedným zo zadržaných mal byť aj zápasník Antonín Beck mladší, ktorý mal trénovať práve pod Vémolom. Ten bol teraz podľa informácií eXtra.cz prepustený na slobodu.
