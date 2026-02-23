Šokujúci večer na BAFTA 2026: Miláčik kráľovnej Alžbety zatienil všetkých!

LONDÝN - To, čo malo byť tradičným večerom oslavy najlepších filmových počinov roka, sa zmenilo na rozprávkovú senzáciu, keď medveď Paddington vystúpil na pódiu počas 79. ročníka British Academy Film Awards v Royal Festival Hall v Londýne. Svojím nezameniteľným šarmom a humorom ukradol celú šou!
V preplnenej sále plnej celebrít, vrátane princa Williama a ďalších hollywoodskych hviezd, vyvolal medveď Paddington obrovský ošiaľ. Nielen preto, že bol prvýkrát súčasťou takéhoto ceremoniálu, ale aj pre nezabudnuteľné momenty, ktoré priniesol so sebou. Jeho vystúpenie šokovalo a pobavilo divákov po celom svete.
Keď ho moderátor večera Alan Cumming uviedol ako “dvojitý národný poklad – nielen britský, ale aj peruánsky,” publikum explodovalo potleskom. Paddington, oblečený vo svojom ikonickom modrom kabáte a červenom klobúku, prešiel na pódium so svojím typickým šarmom. A jeho slová?
„Pani Brownová hovorí, že to je prvýkrát, čo medveď odovzdáva cenu BAFTA.“
„Tiež som prvý moderátor, ktorý dal marmeládu na cenu BAFTA.“
„Chcel som ju olízať, ale zjavne to nie je veľmi slušné.“
Jeho reč bola plná humoru a sebairónie, napríklad keď s úsmevom poznamenal, že otváranie obálok s labkami nie je najľahšie: „Mám otvoriť obálku, ale nie je to jednoduché s labkami, takže ma prosím podržte.“
Paddington nielenže vyhlásil víťaza kategórie Detský a rodinný film, ktorú získal indický film Boong, ale aj s veľkou gráciou zanechal na trofeji stopy svojej obľúbenej marmelády. Tento nenapodobiteľný medvedík dokázal, že slávnostné večery nemusia byť vždy úplne vážne.
Jeho prirodzený humor a nevinná sebareflexia urobili z tradičnej formálnej chvíle nezabudnuteľný "virálny" moment. Paddington pripomenul publiku, že film a kultúra by mali byť aj o potešení, rozprávkovosti a ľudskosti.