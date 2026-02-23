Ropa cez Družbu stále netečie: Obnovenie dodávok na Slovensko posunuli

BRATISLAVA - Dodávky ropy cez ropovod Družba na Slovensko zostávajú aj v pondelok prerušené. Štátna spoločnosť Transpetrol bola ukrajinskou stranou informovaná o posune termínu obnovenia dodávok ropy na Slovensko na 25. februára. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.
Rezort hospodárstva dodal, že zásobovanie domáceho trhu nie je ohrozené a pripomenul, že vláda v rámci ropnej núdze uvoľnila časť núdzových zásob na preklenutie obdobia do príchodu alternatívnych dodávok. „Dôvody tohto posunu neboli zo strany ukrajinského prevádzkovateľa bližšie vysvetlené,“ uviedlo MH. Rezort zdoraznil, že situáciu nepretržite monitoruje a je v intenzívnom kontakte s prevádzkovateľom slovenskej časti ropovodu, spoločnosťou Transpetrol, ako aj ďalšími dotknutými subjektmi, aby zabezpečil kontinuitu dodávok ropy a minimalizoval možné dopady na energetickú bezpečnosť na Slovensku.