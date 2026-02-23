Olympiáda 2026 Ponižujúci odkaz z Bieleho domu: Američania si po zisku zlata poriadne kopli do Kanady!

MILÁNO - Zimná olympiáda v Miláne 2026 vyvrcholila najväčšou možnou drámou. Hokejové finále medzi USA a Kanadou rozhodlo až predĺženie, v ktorom Američania potvrdili svoju súčasnú nadvládu. Športový úspech však okamžite prekročil hranice klziska. Biely dom a Donald Trump využili historický triumf na to, aby si poriadne rypli do severného suseda a pripomenuli Justinovi Trudeauovi jeho staršie vyhlásenia.
Finále v Miláne písalo symbolické dejiny. Američania zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení presne na deň, kedy pred 46 rokmi šokovali svet slávnym „zázrakom na ľade“ proti ZSSR v Lake Placid (1980). Tentoraz sa v 62. minúte stal hrdinom hviezdny Jack Hughes, ktorý prekonal kanadského brankára a odštartoval americké šialenstvo.
Pre USA ide o tretie olympijské zlato v histórii a potvrdenie statusu hokejovej superveľmoci, keďže nadviazali na titul z minuloročných majstrovstiev sveta. Pre Kanadu je výsledok katastrofou. „Kolíska hokeja“ zaznamenala už tretie zimné olympijské hry za sebou, z ktorých si v mužskom hokeji neodnáša najcennejší kov. Frustrácia fanúšikov je o to väčšia, že hokej vnímajú ako súčasť svojej národnej identity.
Biely dom vyrazil do útoku
Netrvalo dlho a športový triumf sa stal nástrojom politického podpichovania. Oficiálny účet Bieleho domu na sieti X zverejnil provokatívny obrázok orla bielohlavého, symbolu USA, ako víťazoslávne stojí nad kanadskou husou.
Tento krok je priamou reakciou na slová bývalého premiéra Justina Trudeaua z februára 2025, kedy sebavedomo vyhlásil: „Nemôžete nám vziať našu krajinu – a nemôžete nám vziať ani našu hru.“ Američania mu to teraz spočítali aj s úrokmi. Na sociálnych sieťach sa okamžite rozhoreli vášne, pričom Kanaďania vnímajú tento príspevok ako nedôstojné poníženie porazeného súpera.
K oslavám sa pripojil aj prezident Donald Trump, ktorý vo svojom typickom štýle nešetril superlatívmi. „Vyhrávame až príliš veľa, nie je to fér!“ napísal Trump na svoju sociálnu sieť a nezabudol pripomenúť, že tím USA v Miláne vybojoval historicky najvyšší počet zlatých medailí.