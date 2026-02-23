Blanár otvoril tému ropy v Bruseli: Zastavenie tranzitu cez Ukrajinu si vyžaduje okamžité a transparentné riešenie

BRATISLAVA/BRUSEL - Zastavenie tranzitu ruskej ropy cez územie Ukrajiny po útoku na čerpaciu stanicu je pre SR vážnou témou, ktorá si vyžaduje okamžité a transparentné riešenie. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) na rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci zdôraznil, že Slovensko napriek rozsiahlej a dlhodobej pomoci Ukrajine doteraz nedostalo relevantné informácie o rozsahu poškodenia ropovodu Družba a možnostiach obnovenia dodávok. Uviedol to komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
archívne video
Slovensko podľa Blanára dlhodobo poskytuje Ukrajine rozsiahlu a konkrétnu pomoc najmä v oblasti energetiky a podpory civilného obyvateľstva. Pätnásť percent spotreby nafty na Ukrajine je podľa jeho slov pokrývaných produkciou zo spoločnosti Slovnaft. Slovensko rovnako dodáva plyn reverzným tokom a zabezpečuje aj mimoriadne dodávky elektrickej energie pri výpadkoch spôsobených útokmi na energetickú infraštruktúru. „Ukrajine pomáhame v maximálnej možnej miere. Nerozumieme, prečo z druhej strany neprichádza relevantná odpoveď a prečo nám nie je umožnené ísť sa pozrieť na miesto poškodenia a zistiť, ako vieme situáciu spoločne riešiť,“ zdôraznil Blanár.
Blanár obhajoval aj neschválenie balíka sankcí
Zároveň pripomenul prijatie opatrení na zabezpečenie energetickej stability SR. Zdôraznil predovšetkým nákup ropy z alternatívnych zdrojov s cieľom dopraviť ju na Slovensko prostredníctvom ropovodu Adria a vládne uvoľnenie núdzových zásob zo štátnych rezerv na preklenutie obdobia výpadku. Blanár v Bruseli rovnako informoval európskych partnerov o politickej výhrade SR k pripravovanému 20. balíku protiruských sankcií. „Prijímanie ďalších sankcií môže poškodiť prebiehajúce mierové rokovania. Slovenská republika od začiatku presadzuje riešenie konfliktu mierovou cestou, aj preto sme k tomuto balíku vyjadrili výhradu,“ uviedol Blanár. Doplnil, že pripomienky k balíku majú aktuálne aj ďalšie členské štáty EÚ a je preto potrebné posúdiť všetky jeho aspekty.
Zdôraznil zároveň, že Slovensko vždy malo a má záujem o konštruktívny dialóg s ukrajinskou stranou s cieľom vyhnúť sa prijímaniu ďalších recipročných opatrení. „Pevne verím, že ukrajinská strana využije čas na rokovania, a že nebudeme musieť pristúpiť k ďalším recipročným krokom. Je pre nás nevyhnutné vedieť, čo nás čaká, a preto potrebujeme relevantné informácie,“ uzavrel Blanár. Pripomenul pritom rozhodnutie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) dočasne pozastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, až kým nebude obnovený tranzit ropy na Slovensko ropovodom Družba.