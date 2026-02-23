Nástupný plat 6 700 eur a teplé miesto na dlhé roky! Brusel hľadá nových úradníkov: Nepotrebujete ani prax

BRUSEL - Šanca na kariéru, aká tu už dlho nebola. Európska únia hľadá nových úradníkov. Po sedemročnej prestávke Európsky úrad pre výber pracovníkov obnovil výberové konanie na pozíciu AD5, ktorá je hlavnou vstupnou cestou k zamestnaniu na trvalý pracovný pomer v Európskej komisii. Pre získanie pozície nie je potrebná prax a v prípade úspechu čaká na tých šikovných plat v tisícoch eur.
O veľkom nábore úradníkov do štruktúr EÚ informuje portál euronews.com. Ponuka je skutočne lákavá. Na úspešných kandidátov čaká nástupný plat až do výšky 6 758 eur mesačne a dlhodobé zamestnanie.
Brusel predpokladá, že o posty bude veľký záujem, ktorý vysoké presiahne počet voľných miest. Podľa ich odhadov absolvuje skúšku EPSO 50 000 až 60 000 ľudí na 1 490 pozícií na rezervnom zozname. Trvalé pracovné miesta získa približne 750 kandidátov. Znamená to, že úspešne sa dostanú do zamestnania len asi 3 percentá uchádzačov.
Tí musia absolvovať náročné online testy zamerané na uvažovanie, znalosti EÚ, digitálne zručnosti či písanie politických návrhov. Európska komisia uviedla, že sa nevyžaduje žiadna prax ani nie je určená špecificky pre absolventov vybraných odborov. "Európska únia hľadá talentovaných absolventov všetkých študijných odborov, ktorí by sa pripojili k jej verejnej službe," uvádza na svojej stránke.
Prihlášky sú otvorené do 10. marca a tí, ktorí uspejú, by mohli začať pracovať do 2 rokov.
Nábor nových zamestnancov prichádza v čase, keď sa predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová zameriava na príchod novej generácie. Mnohí vysokí úradníci sa blížia k dôchodku. Inštitúcie chcú zároveň posilniť digitálne zručnosti svojich úradníkov.