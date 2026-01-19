Vémolu prepustili z väzby na kauciu 15 miliónov korún: Fanúšikom poslal prvý odkaz

PRAHA - Zápasník Karlos Vémola bol po necelom mesiaci od svojho zadržania v pondelok popoludní prepustený z väzby. Za mrežami bol 25 dní.
„Klient už je fyzicky na slobode,“ povedal jeho obhajca Vlastimil Rampula pre novinky.cz s tým, že Vémola opustil brány pankráckejväznice v pondelok približne o 16.30 hodine.
„Prvé, čo chcem, je ísť domov k rodine. Nestrávil som s nimi Vianoce, bol som dlho preč,“ povedal Vémola CNN Prima NEWS bezprostredne po prepustení. Fanúšikom odkázal, že sa o celej situácii dozvedia viac. „Určite sa k tomu celému nedorozumeniu čoskoro vyjadrím,“ povedal.
Vémolov tím zverejnil na sociálnej sieti stanovisko, že štátna zástupkyňa zápasníka prepustila z väzby po úsudku, že nie je potrebné, aby bol vyšetrovaný väzobne a je možné u neho nahradiť väzbu kauciou. Podľa webu Novinky.cz museli za Vémolu zložiť kauciu vo výške 15 milionov korún a poskytnúť niekoľko ďalších záruk, vrátane povinnosti nevycestovať do zahraničia.
„Ide o významný posun v rámci obhajoby. Naďalej platí, že usnesenie, na základe ktorého bolo zahájené trestné stíhanie Karla Vémolu, je nepreskúmateľné a nie je z neho zrejmé, aké dôkazy majú svedčiť o jeho trestnej činnosti,“ uviedol jeho advokát Vlastimil Rampula.
Polícia len deň pred Vianocami (23.12.2025) zadržala Karlosa Vémolu a ďalších dvoch ľudí! Hovorkyňa protidrogového riaditeľstva Lucia Šmoldasová v ten deň potvrdila, že zadržaní boli traja muži, ktorí čelia obvineniam zo "závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle". Vémola mal údajne s ďalšou osobou pomáhať s prepravou 20 kilogramov kokaínu z Veľkej Británie do Česka. Jeho advokát aj mediálny tím však tieto tvrdenia odmietajú: „Pri domovej prehliadke sa nenašlo nič, žiadne drogy ani nič súvisiace s akoukoľvek drogovou činnosťou.“