Škrt cez rozpočet pre vodičov na Gemeri: Sľubovaný tunel nebude! Prioritou je rekonštrukcia starej cesty

LIPOVNÍK - Vodiči, ktorí roky čakali na plynulý prejazd cez obávaný horský priechod Soroška, zostanú po najnovšom rozhodnutí štátu sklamaní. Ambiciózny plán na výstavbu 4,2-kilometrového tunela, ktorý mal byť kľúčovou súčasťou južnej trasy R2 z Bratislavy do Košíc, putuje definitívne do zásuvky. Namiesto moderného tunela sa štát rozhodol pre úsporný variant.
Horský priechod Soroška je pre motoristov na juhu Slovenska nočnou morou. V zime ho pravidelne blokujú skrížené kamióny, v lete zase nekonečné kolóny za pomalými nákladnými autami. Riešením mal byť moderný tunel, ktorý by celý kopec „podliezal“. Dnes je však jasné, že realita bude oveľa skromnejšia.
Slovenská správa ciest (SSC) začína namiesto razenia tunela projektovať rekonštrukciu existujúcej cesty prvej triedy I/16. Ako upozornili Hospodárske noviny, štát už podpísal zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá počíta s rozšírením súčasnej vozovky.
Aktuálny horský priechod v dĺžke približne tri kilometre by sa mal „nafúknuť“. Dnešná šírka cesty, ktorá má necelých 10 metrov, sa v kritických úsekoch rozšíri o dva až štyri metre. V praxi by to malo znamenať pridanie tretieho jazdného pruhu pre pomalé vozidlá smerom do kopca, aby ich rýchlejšie autá mohli bezpečnejšie obiehať.
Žiadne jaskyne za sklom
Projekt tunela Soroška bol pritom v minulosti predmetom búrlivých politických debát. Bývalý minister dopravy Árpád Érsek dokonca kedysi navrhoval unikát – ak by robotníci pri razení narazili na jaskyne, mohli by sa v tuneli zaskliť a slúžiť ako turistická atrakcia. Súčasné vedenie rezortu dopravy však už v roku 2024 deklarovalo, že tento úsek nie je prioritou.
Podľa odborníkov z Útvaru hodnoty za peniaze je rozšírenie existujúcej cesty finančne aj ekologicky výhodnejšie. Argumentujú najmä tým, že intenzita dopravy na Soroške nedosahuje hranicu, ktorá by si vyžadovala takú nákladnú investíciu, akou je razenie 4-kilometrového tunela v náročnom krasovom teréne.
Pre regióny Gemer a Novohrad je toto rozhodnutie ďalšou ranou. Hoci projekt rozšírenia cesty zahŕňa aj sanáciu nestabilných svahov a lepšie odvodnenie, čo by malo znížiť nehodovosť, južná diaľnica medzi Bratislavou a Košicami zostáva nateraz len rozostavaným torzom. Vodiči sa tak namiesto plynulej jazdy pod kopcom musia pripraviť na to, že horský priechod s ostrými zákrutami a strmým stúpaním budú zdolávať ešte dlhé roky.