Slovensko odmietlo členstvo v Trumpovej Rade mieru: Vo Washingtone bolo len pozorovateľom

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRUSEL - Slovenská republika jasne odmietla účasť v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa ako jej člen a na základe pozvánky sa minulý týždeň zúčastnila na jej prvom rokovaní vo Washingtone len ako pozorovateľ. Po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

„Slovenská republika jasne odmietla účasť v mierovej rade ako člen mierovej rady. Ale zároveň sme dostali pozvánku byť pozorovateľom v tejto mierovej rade, čo sme prijali a na základe tejto pozvánky som sa aj zúčastnil prvého rokovania mierovej rady vo Washingtone, ktoré sa udialo minulý týždeň,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie. Podľa Blanárových slov má SR k Rade mieru výhrady, napríklad to, že v nej nie je nijakým spôsobom zastúpená Palestína. „Máme výhrady ešte k ďalším veciam, ktoré sú s tým spojené, že ten mandát je presahujúci Gazu napriek tomu, že rezolúcia, na základe ktorej je mierová rada vytvorená, hovorí jasne, že to má byť iba ku Gaze,“ konštatoval Blanár.

Podľa ministra však napriek tomu ide o jediné mierové riešenie, ktoré je v súčasnosti na stole, a je potrebné, aby bola SR pri ňom. „Slovensko presadzuje mierové riešenie, aj v tomto regióne, tak sme to podporili ako pozorovateľská krajina a budeme to veľmi sledovať. Ak budeme môcť s niečím prispieť, budeme veľmi radi,“ vysvetlil. Európska únia je najväčším donorom humanitárnej pomoci v Pásme Gazy, no podľa Blanára hrá druhé husle a nie je schopná prispieť k rokovaniam. „Ba niektorí členovia EÚ kritizovali eurokomisárku (pre Stredomorie Dubravku) Šuicovú, ktorá sa zúčastnila toho zasadnutia vo Washingtone, čo je podľa mňa nepochopiteľné,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

