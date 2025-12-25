Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Jindřiška z Pelíškov prešla bolestivým rozvodom: Kvôli mužovi obetovala veľa, aj ďalšiu životnú rolu!

PRAHA – Mala len 16, keď dostala životnú rolu! Kristýna Badinková Nováková, ktorá stvárnila Jindřišku vo filme Pelíšky, však po sláve veľmi nezúžila.

Kristýna Badinková Nováková sa dostala do povedomia vďaka postave Jindřišky v kultovom filme Pelíšky. Ponuka zahrať si filmovú dcéru Emílie Vášáryovej a Jiřího Kodeta prišla od režiséra Jana Hřebejka a Kristýna má k postave dospievajúceho dievčaťa dodnes veľmi vrúcny vzťah: „Že ma s tým filmom ľudia spájajú dodnes, po toľkých rokoch, mi neprekáža. Som naňho pyšná. Keď ma niekto na ulici osloví ako Jindřišku, je to vždy milý človek,“ Prezradila herečka v rozhovore pre web Prima ženy. „Občas sa stretnem s niekým, kto sa ma opýta, či mám radšej knedlíky alebo noky. Tie hlášky naozaj zľudoveli,“ povedala pre idnes.cz.

Hoci mala herečka po úspešnom filme otvorené dvere ku kariére dokorán, ona sa skôr stiahla. Netúžila po popularite, ale po pokojnom živote. Po premiére filmu vraj dokonca nechodila električkou, aby ju ľudia nespoznávali. K herectvu ako takému však mala pozitívny a láskyplný vzťah. Pôsobí v divadle Studio DVA, ale objavila sa aj v roli šéfky policajného oddelenia v krimiseriáli Temný kraj, dobovom seriáli Zlatá labuť, vo filme Líbánky či seriáli Ratolesti.

Kristýna bola vydatá za režiséra Jaroslava Fuita, s ktorým má dve dcéry. Zblížili sa po nakrúcaní v Dánsku, ktorému dala prednosť pred ponukou hrať v legendárnom filme Bobule, kde ju nahradila Tereza Voříšková. „Hrala som v Jaroslavovom absolventskom filme a potom ma presvedčil, že úloha vo filme Dvojka mi je napísaná na telo a že ju nemôže hrať nikto iný než já. Proste so mnou počítali. Pamätám si, ako mi volala produkcia Bobulí, keď som bola na kúpalisku, a chceli moje rozhodnutie do večera. Vysvetlila som im, že som už sľúbila niečo iné, ale uvažovala som o tom,“ priznala pre web proženy.cz.

Herečka vsadila na rodinu a na lásku, ktorá bola v tom čase silnejšia ako filmové ponuky „Zrejme by som nemala dcéry, možno by som nemala ani jedno dieťa. Možno by som ani nebola vydatá. To človek nikdy nevie,“ uviedla Kristýna.

Po čase však ich manželstvo skrachovalo a nasledoval rozvod. „Veľmi ma to posilnilo, vtedy som nadobudla najviac sily v živote. Keď nepočítam nutnú silu pri pôrode, ktorá ťa vyčerpá, tak toto bola zásadná vec. Jednak som sa dokázala rozhodnúť a jednak som sa o dievčatá musela postarať sama. Spústa ľudí mi neverila, že to dokážem. Nebola som závislá na nikom. Bolo to oslobodzujúce,“ zverila sa herečka, ktorá je momentálne šťastná po boku choreografa Viktora Badinky, ktorý je bratom herečky Michaely Badinkovej. „Na večierku po nejakej premiére nás zoznámila Zuzka Norisová. Len sme sa tam mihli a vedeli sme o sebe. Po nejakom čase som začala natáčať seriál Temný kraj a tam sa v šatni objavil muž, ktorý mi bol povedomý. Bol to Viktor – na seriáli pracoval ako asistent réžie, ktorý je denne s hercami na pľaci. Tam preskočila iskra,“ prezradila taktiež.

Dnes už spolu vychovávajú štyri deti – Viktor si priviedol dcéru z predošlého vzťahu a do rodiny pribudol ich spoločný syn Vincent. „Sú partia a keďže je ich veľa, potrebujem občas relax. To sa mi v divadle a pri nakrúcaní darí,“ dodala Kristýna.

