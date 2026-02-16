Máte strach zo zubára? Odbúrať ho pomôže práve on

Renomovaný slovenský stomatológ Alexander Schill má za sebou viac než tridsiatich rokov praxe. Tie ho naučili, že obavy zo zubárskeho kresla sa prekonať dajú. Rozhodujúca je v tomto smere najmä odbornosť lekára a výber samotnej ambulancie či kliniky.
Snáď najčastejším dôvodom, pre ktorý majú ľudia z návštevy zubára husiu kožu, je obava z možnej bolesti. Medicína však napreduje míľovými krokmi a zákroky u stomatológa sú dnes v drvivej väčšine prípadov úplne bezbolestné. „Ideálne je presvedčiť o tom pacienta najprv počas menej náročného zákroku. Vďaka tomu si uvedomí, že sa zbytočne obával. Ak mu zároveň zrozumiteľne vysvetlíte, čo ho čaká, nebude vystresovaný,“ hovorí MUDr. Alexander Schill. Individuálny prístup a maximálne úsilie o spokojnosť pacienta sú podľa jeho slov extrémne dôležité. „Zakaždým si predstavím, čo by som od zubára očakával ja, keby som ležal v jeho kresle. Nedodržiavanie noriem a overených postupov sa stomatológovi môže veľmi nepekne vrátiť – v podobe nespokojného pacienta,“ približuje vyhľadávaný lekár.
Prekonať neopodstatnený strach však možno aj vďaka ďalším užitočným radám. Podľa obľúbeného stomatológa je dôležité vybrať si kliniku, v ktorej čele stojí človek s medicínskym vzdelaním, ideálne zubár. Nie každý má v prípade bolestí chuť a čas vyhľadávať dané informácie, no práve skúsený odborný garant odovzdáva svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti aj svojim kolegom. Vzdelávanie je alfou a omegou medicínskej praxe. Úroveň samotného vzdelania sa vždy preukáže v samotnej praxi, napríklad počas náročných zákrokov. „Najzložitejšie prípady sú tie, ktoré kombinujú čeľustnú ortopédiu s chirurgickými zákrokmi. Dĺžka takého ošetrenia môže sumárne trvať aj niekoľko rokov. V praxi ide o pacientov, ktorým chýba časť chrupu, v dôsledku zápalov im ubudlo kostné tkanivo, zavedené implantáty vykazujú známky poškodenia a podobne. Je pochopiteľné, že takýto pacient má už zo zubárov strach. No odborný a holistický prístup ho tiež pomôže prekonať,“ pokračuje Alexander Schill.
Nemenej dôležité je zaujímať sa aj o technické vybavenie kliniky či zubnej ambulancie. Čím lepšia výbava, tým vyšší komfort a pohodlie pre pacienta. Jednoúčelové CT, zubné kreslá, frézy, skenery,... Zubár však môže mať aj to najmodernejšie vybavenie, no pokiaľ podľa MUDr. Schilla nemá ľudský a odborný prístup, je mu na nič. O úrovni konkrétnej kliniky veľa napovedia aj ceny. Tie ‚drahšie‘ garantujú vysokú úroveň technického vybavenia, kvalitné nástroje, materiály aj dôkladnú čistotu priestorov a odbornosť lekára i ďalšieho personálu. „Stomatológia nie je lacná záležitosť. Ani pre pacienta, no ani pre konkrétneho zubára. Ak ju chce vykonávať na vysokej úrovni, neustále musí do praxe investovať nemalé sumy. Sumu zákroku ovplyvňuje viacero premenných – ceny energií, materiálov, upratovacie a čistiace služby, nájom, platy a podobne,“ približuje MUDr. Schill s dlhoročnou praxou. Každý zubár by bol rád, ak by mohli byť ceny nižšie. No šetrenie je na úkor samotného pacienta.
Najdôležitejšie je však uvedomiť si, že odkladanie ošetrenia môže stav ešte zhoršiť. Preto je vhodné prekonať prvotný a často neopodstatnený strach a zubára navštíviť čím skôr. Najlepším a najmenej bolestivým krokom je však absolvovanie pravidelnej preventívnej prehliadky a dôkladná domáca ústna hygiena.
