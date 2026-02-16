Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÉ výrobky: Zistili RAKOVINOTVORNÚ látku! Predávali sa takmer dva roky

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchod Action sťahuje z predaja dva nebezpečné výrobky, ktoré sa predávali takmer dva roky. Ide o hračky, ktoré obsahujú rakovinotvornú látku. Spoločnosť vyzýva zákazníkov, aby ich vrátili do predajne.
Spoločnosť Action oznámila stiahnutie nevyhovujúcich výrobkov z predaja. Ide o dva druhy rovnakého typu a to o "Naťahovacie figúrky Stretch Squad" a "Figúrky Stretch Squad 4 ks". Ich Action čísla sú 3209338 a 3202066. Hračky sa predávali takmer dva roky, a to od 22. apríl 2024 do 13. februára 2026.
Dotknuté EAN kódy
5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885
Dôvodom stiahnutia z predaja sú stopy azbestu, ktorý spôsobuje rakovinu pľúc, mezoteliom a azbestózu. "Figúrky Stretch Squad, 4 kusy, sa sťahujú z trhu, pretože sa zistilo, že výplň rôznych postáv obsahuje stopy azbestu. Vystavenie azbestu môže predstavovať zdravotné riziko, ak je produkt poškodený a výplň sa uvoľní. Action sťahuje z trhu jednotlivé figúrky Stretch Squad Stretching Figures, pretože môžu obsahovať azbest," vysvetľuje spoločnosť s tým, že tento produkt sa momentálne preveruje.
Action vyzýva zákazníkov, ktorí majú doma niektorý z uvedených produktov, aby ho prestali používať. Žiadajú, aby problémový produkt vrátili do najbližšej predajne Action. "Nákupná cena vám bude vrátená aj bez dokladu o kúpe," deklaruje.
V mene spoločností HTI a Action sa ospravedlňuje a vyzýva, aby informácie o stiahnutí tohto produktu z trhu zdieľali s priateľmi a rodinou.