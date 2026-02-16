Prepíše tento objav dejiny ľudstva? Vedec odhalil 40-tisíc rokov starý kód, ktorý spája Egypt s celým svetom!

KÁHIRA - Nezávislý vedec Matthew LaCroix tvrdí, že odhalil globálny systém starovekých symbolov, ktorý má pochádzať z obdobia pred 38 000 až 40 000 rokmi. Opakujúce sa tvary v Egypte, Turecku či Južnej Amerike podľa neho naznačujú existenciu vyspelého sveta pred dobou ľadovou. Mainstreamová archeológia však tieto tvrdenia odmieta ako nepodložené.
Archeológovia celé storočia odmietajú teóriu, že vyspelá civilizácia existovala dávno pred modernou dobou. Vedec Matthew LaCroix však pre Daily Mail uviedol, že našiel „dôkazy meniace paradigmu o stratenej civilizácii“, ktorá prostredníctvom geometrie, symboliky a dizajnu monumentov po celom svete ukryla sofistikovaný kód, aby si uchovala poznanie pred katastrofickými udalosťami. Objav, podnietený nedávnym nálezom v Egypte, prepája symboly naprieč kontinentmi a siaha 38 000 až 40 000 rokov do minulosti.
Identifikoval opakujúce sa obrovské tvary písmena T
Podľa LaCroixa sledovala táto civilizácia kozmické cykly, predvídala globálne katastrofy a do monumentov a posvätných miest zakódovala učenie o pôvode ľudstva, štruktúre vesmíru a božskej existencii. Jeho výskum sa začal po tom, čo identifikoval opakujúce sa obrovské tvary písmena T, trojúrovňové zárezy a stupňovité pyramídy vytesané do starovekých kameňov po celom svete. „Tieto konkrétne symboly, ktoré sú vytvorené v rôznych veľkostných proporciách a nachádzajú sa v starovekých kameňoch po celom svete, by nemali existovať, lebo žiadne kultúry nemali mať takéto prepojenie naprieč platformami,“ vysvetlil.
Symboly sa objavujú na miestach od tureckého regiónu Van až po Južnú Ameriku a Kambodžu. LaCroix sa domnieva, že pôvod tohto globálneho systému leží v oblasti jazera Van vo východnom Turecku v lokalite Ionis. Opísal ju ako najstarší zdroj symbolov, architektúry a učenia tejto civilizácie, pričom jej vek odhaduje na približne 40 000 rokov. Tvrdí, že zachováva pôvodný plán, ktorý bol neskôr prenesený na miesta ako Gíza či Tiwanaku. Opakujúce sa motívy, čiže obrovské tvary T, stupňovité pyramídy, obrátené pyramídy, levy a posvätná geometria, sa podľa neho v Ionis objavujú v najkoncentrovanejšej podobe a následne sa opakujú na vzdialených miestach po celom svete.
Poukázal na opakujúce sa motívy
Neďaleký región Kefkalesi poskytuje jeden z najjasnejších príkladov týchto symbolov. Štvorstopový čadičový reliéf, známy ako reliéf z Kefkalesi, obsahuje komplexnú ikonografiu, ktorá zrkadlí symboly nájdené na Ionise, v Gíze a aj na juhoamerických územiach. „Tento reliéf sa stal jedným z najdôležitejších artefaktov pre môj výskum,“ vysvetlil LaCroix. „Prepája Egypt späť s týmto regiónom a umožňuje nám spätne rekonštruovať globálny vzorec.“ Poukázal na opakujúce sa motívy a povedal: „Tu sú tvary T, opakujú sa znova a znova. Tu je stupňovitá pyramída s tromi dverami a tu je lev. Tie isté prvky sa opakovane objavujú po celom svete. Lev je strážca a jeho umiestnenie pomáha vysvetliť štruktúru kódu.“
Uviedol, že reliéf upevnil jeho interpretáciu symbolov a urýchlil jeho analýzu podobných štruktúr v Chráme Sfingy v Egypte. Hlavný prúd archeológie však datuje známe lokality pri jazere Van do obdobia Urartu pred niekoľkými tisíckami rokov a tvrdí, že neexistujú dôkazy podporujúce globálnu civilizáciu spred doby ľadovej. V súčasnosti neexistuje ani recenzovaný výskum, ktorý by podporoval LaCroixovo navrhované datovanie. Snímka zobrazujúca Chrám Sfingy pred samotnou sochou, ktorý je pre verejnosť uzavretý, podľa neho odhalila obrátenú stupňovitú pyramídu zabudovanú do štruktúry. „Bola tam, priamo predo mnou. Ako keby som ju nikdy predtým nevidel. Bola tam obrátená stupňovitá pyramída, ale pravá strana bola odlomená,“ povedal.
Sfinga bola pôvodne vytesaná ako lev
Toto zistenie ho podnietilo analyzovať celú plošinu v Gíze, kde identifikoval opakovaný výskyt obrátených stupňovitých pyramíd a obrovských tvarov T v Chráme Sfingy, Údolnom chráme a v zádušných chrámoch faraónov Rachefa a Menkaurea. Niektorí vedci naznačujú, že Sfinga bola pôvodne vytesaná ako lev a až neskôr bola prepracovaná s tvárou faraóna, hoci táto teória nie je medzi archeológmi prijatá. Pomocou astronomickej precesie, čiže pomalého kývania zemskej osi a predpokladaného zarovnania Sfingy so súhvezdím Leva, zúžil LaCroix dátum výstavby. Buď to bolo obdobie približne pred 12 000 rokmi, na konci poslednej doby ľadovej, alebo na obdobie pred 38 000 rokmi, teda o jeden celý precesný cyklus skôr.
Skorší dátum odmietol s odvolaním sa na teórie o katastrofických záplavách, ktoré by zničili povrchové stavby, a Veľké pyramídy, Sfingu aj Údolný chrám datoval približne do obdobia pred 38 000 rokmi. Domnieva sa, že rovnaké architektonické usporiadanie sa objavuje aj v Južnej Amerike na lokalitách Tiwanaku a Puma Punku. „Chrámové usporiadanie pyramídy Acapana v Tiwanaku má presne rovnaký tvar ako kamenné vzory v týchto dizajnoch,“ vysvetlil. Skenovanie LiDAR v Puma Punku odhalili masívny dizajn v tvare písmena T, čo podľa LaCroixa podporuje jeho teóriu o spoločnej architektonickej šablóne. „Puma Punku a Tiwanaku sú ako zrkadlo Egypta v Južnej Amerike,“ povedal.
Staroveký kód bol zámerne ukrytý
V centre jeho interpretácie je skutočnosť, ktorú nazýva kozmogramom, čiže starovekým geometrickým modelom predstavujúcim štruktúru vesmíru. Podľa neho symboly ako trojúrovňové stupňovité pyramídy, obrátené pyramídy a tvary T kódujú vrstvené reality: nehmotné podsvetie, fyzickú rovinu a nebeské sféry. „Ľavé dvere predstavujú sféru reality nazývanú podsvetie alebo nehmotnú rovinu,“ vysvetlil. „Jej protipólom sú pravé dvere, ktoré symbolizujú nebeské sféry reality, kde sú anjeli.“ Centrálna vertikálna os symbolu T predstavuje „stredné dvere“ vyvažujúce celý systém. Koncept je často označovaný v starovekej kozmológii ako axis mundi, teda centrálny bod spájajúci všetky sféry. „Ukazujú nám, ako funguje celá realita a ako sa všetko vyvažuje,“ povedal.
Tento rámec sa spája so zachovanými egyptskými tradíciami, najmä s hermetizmom, čiže starovekým duchovným a filozofickým systémom pripisovaným Hermovi Trismegistovi. Ten zdôrazňuje prepojenie ľudstva s vesmírom, božstvom a skrytým poznaním. LaCroix verí, že staroveký kód bol zámerne ukrytý, aby sa zachovalo poznanie, ktoré ľudstvo neskôr obrátilo naruby. Filozoficky dodal: „Robíme v podstate presný opak toho, čo by sme mali robiť.“ Podľa neho dôkazy naznačujú, že ľudia boli kedysi chápaní ako božské bytosti prepojené so všetkou existenciou. „Mali by sme žiť v harmónii so Zemou a vesmírom,“ uzavrel.