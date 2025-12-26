Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

Princezná so zlatou hviezdou: Kruté manželstvo, syn ju zruinoval! Do smrti s ním neprehovorila!

Marie Kysleková Zobraziť galériu (7)
Marie Kysleková (Zdroj: ČS státní film)
PRAHA – Princezná so zlatou hviezdou žiarila iba v rozprávke! Marie Kyselková vo svojom živote namala na ružiach ustlané a princovia? Tí najbližší ju zradili.

Mariu Kyselkovú si vždy budeme pamätať ako krásnu, milú, empatickú princeznú, ktorej žiarila nielen hviezda na čele, ale aj ona sama svojou dobrotou a láskavosťou. V súkromí sa s ňou však život nemaznal.

K úlohe princeznej Lady v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou sa dostala viac-menej náhodou. Herectvu sa totiž venovala skôr okrajovo. Vyštudovala zdravotnú školu v Brne, odkiaľ zamierila do Prahy, kde sa stala manekýnkou. Krásou učarovala režisérovi Jiřímu Sequensovi, ktorý ju obsadil do filmu Větrná hora. Ambície byť herečkou nemala, ale keď prišla ponuka hrať princeznú Ladu nemohla odmietnuť. Pôvodne ju pritom mala hrať Miriam Hynková, ktorá však ochorela a režisér Martin Frič ju nahradil práve Kyselkovou. Získala tak rolu, ktorá ju navždy preslávila.

Už v čase nakrúcania bola herečka tehotná. S manželom Petrom Haničincom čakali syna Ondřeja. Manželstvo sa však po niekoľkých rokoch rozpadlo, čo negatívne zasiahlo ich dospievajúceho syna. V pubertálnom veku podľahol alkoholu a drogám a z rodičov iba „žmýkal“ peniaze. Nezaberali ani dohovárania a snaha vrátiť ho na správnu cestu. Preto herecký pár urobil radikálny krok – Haničinec ho vydedil a Kyselková ho zavrhla a až do svojej smrti s ním neprehovorila. Ako matka, milujúca svoje dieťa, to však robila s veľmi ťažkým srdcom. „Bolelo to veľmi. Veď som sa po narodení Ondreja vzdala kariéry len preto, aby som sa mohla oňho a o manžela starať. Chcela som, aby žili ako v bavlnke. Od Petra som sa za to ale dočkala len samého zahýbania a ponižovania. A syn? Ten ma len žmýkal. Keby som zdochla, bolo by mu to jedno,“ zverila sa pár rokov pred smrťou Kyselková denníku Aha! Napriek tomu mu matka, ktorá sa živila ako vrátnička na vysokoškolských internátoch na pražskom Strahove, dávala tak dlho, až zistila, že už nemá z čoho! „Prišla som na to, že ma Ondřej totálne zruinoval a že mi to úplne zničilo materinské srdce. Musela som teda zatiahnuť všetky kohútiky a prišla tak o syna,“ konštatovala nešťastná mama.

Jej druhým manželom bol zubár Vladimír Demek, mladší od nej o 12 rokov. Bohužiaľ ho prežila... „Bol úplne prežratý rakovinou. A i keď to bol lekár, odmietal hospitalizáciu. A tak som z jednej miestnosti doma mala nemocničnú izbu s polohovacou posteľou a plnila roli ošetrovateľky a zdravotnej sestry zároveň. Manžel nakoniec zemřel 21. decembra. Veľmi smutné,“ povzdychla si Kyselková. S Vladimírom mala dcéry Alžbetu a Žofiu, ktoré sa o ňu na sklonku života obetavo starali. Jedna z najkrajších filmových princezien ale odchádzala z tohoto sveta ťažko, so zlomeným zdravím i psychikou.

