Expresný ROZCHOD: Nedávno zverejňovali zamilované FOTKY a dnes... Pár z Markízy oznámil KONIEC!

BRATISLAVA - Len pred dvomi mesiacmi sme na Topkách informovali o páre, ktorý síce spája markizácka Farma, no každý z dvojice sa šou zúčastnil v inom roku. Reč je o Rezovi Givilim a Emily z poslednej série. No netrvalo dlho a tmavovláska oznamuje rozchod!
Reza Givili sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal vďaka markizáckej reality šou Farma. Tej sa zúčastnil rovno dvakrát - najprv zahviezdil v 5. sérii a potom aj v 7. Jeho legendárne hlásky ako "sesky", "ovse", "mangalise" či "selé zle" medzi divákmi doslova zľudoveli. A v šou si našiel aj lásku - pár tvoril s Boženou Candrákovou.
No a pred dvomi mesiacmi sme na Topkách informovali, že po rokoch opäť zalovil vo farmárskych vodách. Tentoraz mu do oka padla Emily, súťažiaca z poslednej série reality šou. Dvojica sa so svojím vzťahom verejne pochválila. „Ďakujem, že je život nepredvídateľne krásny. Ľúbime sa,“ napísala čiernovláska k spoločnej fotke a Reza ju doplnil: „Predstavujem vám mou novú lásku.“
No tak, ako rýchlo ich romanca začala, tak rýchlo aj skončila. Po vianočných sviatkoch totiž Emily priznala, že je koniec. „Život s narcistom je ťažký. Pýtate sa, prečo som sa rozišla s Rezom. Vyjadrím sa k tomu určite, ale teraz potrebujem kľud,“ napísala do príbehu na sociálnej sieti Instagram.
