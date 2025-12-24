Alexander Bárta v novej rozprávke vyzerá ako… Pozrite sa na to, neskutočná podoba!

BRATISLAVA - Vianoce sú čarovné, ale "čáry-máry" sa deje občas aj počas roka. Alexander Bárta presne vie, čo by zaklínadlom "čáry-máry-fuk" malo zmiznúť z nášho sveta a čo mu, naopak, trošku chýba. K podobnému zamysleniu nás privedie aj nová rozprávka Čáry-máry.
Na Štedrý večer pripravila STVR novú rozprávku z pera Hany Lasicovej, ktorá už rozprávkovejší názov mať nemohla. Čáry-máry je vtipná a vizuálne hravá rozprávka o čarodejníkovi Lábovi, ktorý síce tvrdí, že je najmocnejší široko-ďaleko, no v skutočnosti je len osamelý a trochu nešikovný prospechár. Keď svojím kúzlom nechtiac spôsobí chaos v kráľovstve, je nútený čeliť vlastnému svedomiu a prvýkrát v živote urobiť niečo, čo nie je len pre jeho vlastné dobro. Čarodejníka stvárnil skvelý herec Alexander Bárta, ktorý sa v televíznej rozprávke ocitol úplne prvýkrát. Pozrieť si ju môžete na Štedrý večer o 20.30 na Jednotke.
„Zaujať detského diváka je veľmi ťažké, ale keď dostanete taký scenár ako sme dostali my od Hany Lasicovej, tak to bola radosť,“ hovorí Bárta s nadšením. „Táto rozprávka má posolstvo, ktoré je aplikovateľné aj na dnešnú dobu,“ a vyratúva motívy ako láska, dobro, zlo, pravda, či dokonca vojna. „Hlavne je tam to, že ľudia sú niekedy schopní zo zištných dôvodov urobiť hocičo, a to myslím je platné aj v dnešnej dobe,“ zhodnotil herec, ktorý neprestáva a nechce prestať veriť na rozprávkové "dobro víťazí nad zlom".
Bárta prekvapil hneď dvakrát – svojím netradičným výzorom, ktorým náramne pripomína recepčného v hoteli z filmu Sám doma, Tima Curryho. A potom tým, že v rozprávkovom klipe si sadol za bicie: „Mal som kapelu, hral som na basovú gitaru, ale občas som si sadol za bicie a snažil sa niečo priučiť, ale že by som vedel hrať na bicie, to sa zďaleka nedá povedať.“
Ak by reálne fungovalo akési čáry-máry-fuk, herec presne vie, čo by nechal zmiznúť zo svojho života alebo zo sveta: „Asi vojnu…“ Nebolo to však jediné, čo ho kvári, pridal aj ďalšie ľudské neresti, ktoré znepríjemňujú ľuďom život. A čo by zaprial ľuďom do Nového roka? Bárta sa nadýchol a vymenoval asi sedem vecí, s ktorými by bol život oveľa krajší a plnohodnotnejší. Súhlasiť budete možno so všetkými...