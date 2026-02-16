TAJNÁ svadba hviezdy Stranger things: Známemu spévakovi povedala áno na Valentína!

NEW YORK - Hviezda Stranger Things povedala počas Valentína svoje „áno“ známemu hudobníkovi. Herečka a spevák prekvapili tajnou svadbou v New Yorku, na ktorej sa stretli známe hollywoodske mená aj jej seriáloví kolegovia.
Herečka Maya Hawke, známa zo seriálu Stranger Things, prekvapila fanúšikov romantickou novinkou – počas Valentína si v New Yorku vzala speváka a skladateľa Christiana Lee Hutsona, píše People. Dvojica sa zosobášila na komornej svadbe 14. februára a medzi hosťami nechýbali známe mená z jej rodiny ani kolegovia zo seriálu.
Na svadbe boli prítomní aj Mayini rodičia, herci Ethan Hawke a Uma Thurman, spolu s viacerými členmi obsadenia Stranger Things, vrátane Finna Wolfharda, Gatena Matarazza, Caleba McLaughlina, Sadie Sink, Natalie Dyer, Charlieho Heatona a Joea Keeryho. Nevesta si obliekla biele šaty doplnené výrazným pierkovým zimným kabátom, zatiaľ čo ženích zvolil klasický smoking. FOTO zo svadby nájdete TU.
Thurman dorazila v svetlomodrej róbe s ladiacimi topánkami a Ethan Hawke vsadil na čiernu eleganciu. Ethan Hawke a Uma Thurman boli manželmi v rokoch 1998 až 2005 a okrem Mayi majú aj syna Levona Roana Thurmana-Hawkea, ktorý sa na svadbe tiež objavil.