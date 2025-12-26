Smutné výročie TRAGÉDIE: TWiiNSky spomínajú na Petra Fialu (†26)... Vydali pieseň na jeho počesť!

BRATISLAVA - Tieto dni patria silným emóciám a spomienkam. A najznámejšie slovenské dvojičky TWiiNS prichádzajú s novým hudobným singlom "Anjel môj", ktorý je venovaný ich blízkemu kamarátovi Petrovi Fialovy. Ten tragicky prišiel o život 26. decembra 2004 pri autonehode za dodnes nevyjasnených okolností!
Dnes uplynulo presne 21 rokov, čo Slovensko zasiahla smutná správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrel obľúbený spevák Peter Fiala. Viezol sa ako spolujazdec v aute, ktoré šoféroval opitý vodič a ktoré pravdepodobne naháňala polícia, čo viedlo k autonehode. Okolnosti nehody boli kontroverzné a hudobníkovi blízki sa s úmrtím svojho milovaného dodnes nedokážu vyrovnať.
V deň smutného výročia vydávajú novú skladbu najznámejšie slovenské dvojičky TWiiNS. Volá sa "Anjel môj" a je venovaná práve Petrovi, ktorý bol ich blízkym priateľom. Skladba je hlbokou spomienkovou piesňou plnou emócií, pokory a lásky. Vznikla ako úprimná pocta priateľstvu, ktoré ani čas nedokázal vymazať.
K singlu vznikol aj videoklip, ktorý je prestrihaný s originál zábermi z pôvodných videoklipov Petra Fialu. Veronika a Daniela nakrúcali v jedinečných a historických priestoroch zámku, čo umocňuje emotívny charakter piesne a dodáva jej výnimočnú vizuálnu hĺbku. Skladba "Anjel môj" vychádza v deň tragickej nehody a symbolicky na počest Petrovych nedožitých 48. narodenín, ktoré by oslávil 29. decembra.