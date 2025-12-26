Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

Smutné výročie TRAGÉDIE: TWiiNSky spomínajú na Petra Fialu (†26)... Vydali pieseň na jeho počesť!

BRATISLAVA - Tieto dni patria silným emóciám a spomienkam. A najznámejšie slovenské dvojičky TWiiNS prichádzajú s novým hudobným singlom "Anjel môj", ktorý je venovaný ich blízkemu kamarátovi Petrovi Fialovy. Ten tragicky prišiel o život 26. decembra 2004 pri autonehode za dodnes nevyjasnených okolností!

Dnes uplynulo presne 21 rokov, čo Slovensko zasiahla smutná správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrel obľúbený spevák Peter Fiala. Viezol sa ako spolujazdec v aute, ktoré šoféroval opitý vodič a ktoré pravdepodobne naháňala polícia, čo viedlo k autonehode. Okolnosti nehody boli kontroverzné a hudobníkovi blízki sa s úmrtím svojho milovaného dodnes nedokážu vyrovnať. 

V deň smutného výročia vydávajú novú skladbu najznámejšie slovenské dvojičky TWiiNS. Volá sa "Anjel môj" a je venovaná práve Petrovi, ktorý bol ich blízkym priateľom. Skladba je hlbokou spomienkovou piesňou plnou emócií, pokory a lásky. Vznikla ako úprimná pocta priateľstvu, ktoré ani čas nedokázal vymazať. 

K singlu vznikol aj videoklip, ktorý je prestrihaný s originál zábermi z pôvodných videoklipov Petra Fialu. Veronika a Daniela nakrúcali v jedinečných a historických priestoroch zámku, čo umocňuje emotívny charakter piesne a dodáva jej výnimočnú vizuálnu hĺbku. Skladba "Anjel môj" vychádza v deň tragickej nehody a symbolicky na počest Petrovych nedožitých 48. narodenín, ktoré by oslávil 29. decembra. 

Nemilosrdný verdikt: Vémola ide do väzby!
Jindřiška z Pelíškov prešla bolestivým rozvodom: Kvôli mužovi obetovala veľa, aj ďalšiu životnú rolu!
Babku Twiinsiek oklamali podvodníci, ich mamu OKRADLI: Čo zločinci zobrali?!
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona hovorí o Vianociach
Rok Ľ.Štúra pripomenul význam ochrany slovenského jazyka, tvrdí Šimkovičová
Pohľady na Vysoké Tatry
Mladá Slovenka v temnom svete Epsteina: Bola obeťou či spolupáchateľkou? Odtajnené spisy odhaľujú tragický príbeh
Dočkáme sa snehu ešte tento rok? Meteorológovia avizujú poriadnu nádielku! Miestami napadne až 15 centimetrov
MIMORIADNE Ruské útoky poškodili loď pod slovenskou vlajkou! Reakcia ministerstva zahraničných vecí
Urgent v Nových Zámkoch ošetril počas Vianoc takmer 200 pacientov, narodili sa aj bábätká
Mladá Slovenka v temnom svete Epsteina: Bola obeťou či spolupáchateľkou? Odtajnené spisy odhaľujú tragický príbeh
Teror počas piatkových modlitieb v Sýrii! Výbuch v mešite v Homs si vyžiadal 8 obetí a 18 zranených
Zachránil takmer 700 detí a v poslednom rozhovore priznal: Svet sa zbláznil
Krvavý útok v Izraeli! Palestínčan najprv zrazil 68-ročného muža, potom pobodal mladú ženu: Útočníka postrelili
Smutné výročie TRAGÉDIE: TWiiNSky spomínajú na Petra Fialu (†26)... Vydali pieseň na jeho počesť!
KRUTÉ osudy hviezd rozprávky O princeznej Jasněnke a lietajúcom šustrovi: Rakovina i ochrnutie!
Natáčanie Pacha poznačil DESIVÝ ÚRAZ: Všimli ste si to? Známeho herca v polovici filmu NAHRADILI!
Dítětová z Jak vytrhnout velrybě stoličku: Mala 5 osudových mužov, ostal jej iba smútok a trpkosť
SKRYTÁ hrozba v zime: Sušíte aj vy oblečenie na radiátore? OKAMŽITE prestaňte! Ničíte si domácnosť aj zdravie
Neuveriteľný experiment: Hudobník tvrdí, že naučil hrať CHOBOTNICU na klavír! Odborníci to spochybňujú
Vianočná chladnička praská vo švíkoch a neviete, kde dávať ďalšie jedlo? TAJNÝ trik uvoľní miesto a ešte aj ušetrí peniaze!
TOTO sa vo vesmíre nerieši nahlas: Ako zvládajú astronautky menštruáciu? Jednoznačná odpoveď na TABU tému
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Dres Michala Sersena putuje pod strop arény: Online prenos zo zápasu Slovan – Trenčín
Svet futbalu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel dlhoročný asistent Blanca pri kormidle Francúzska
FOTO pre trénera Guardiolu: Hviezdny Haaland ukázal výsledky váženia po vianočných sviatkoch
VIDEO Slováci prvýkrát na ľade v dejisku MS, Frühauf: Nie som spokojný, chlapcov to trochu šokovalo
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!

Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Mladá Slovenka v temnom svete Epsteina: Bola obeťou či spolupáchateľkou? Odtajnené spisy odhaľujú tragický príbeh
Dočkáme sa snehu ešte tento rok? Meteorológovia avizujú poriadnu nádielku! Miestami napadne až 15 centimetrov
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj chce rokovať s Trumpom o mieri: Schôdzka má byť už túto nedeľu
MIMORIADNE Ruské útoky poškodili loď pod slovenskou vlajkou! Reakcia ministerstva zahraničných vecí

