MIMORIADNE Prvý útok medveďa tento rok! Šelma napadla muža, skončil v nemocnici

BRATISLAVA - Na Slovensku došlo k prvému útoku medveďa tento rok. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa, napadnutý muž skončil v nemocnici.
"Prvý útok medveďa 2026. Medvedica bola zabitá v sebaobrane, muž skončil so zraneniami v nemocnici na ošetrení," informoval Kuffa na sociálnej sieti bez poskytnutia ďalších informácií, ako sú napríklad lokalita alebo čas, kedy k útoku došlo. Nekonkretizoval tiež, aké zranenia napadnutý muž utrpel.
Útoky medveďov sa na Slovensku objavujú najmä v zimných a jarných mesiacoch, keď môžu byť zvieratá vyrušené alebo reagujú na pocit ohrozenia. Rezort životného prostredia aj Štátna ochrana prírody dlhodobo upozorňuje na potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v prírode, najmä v oblastiach s výskytom veľkých šeliem.