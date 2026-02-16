Meteorológovia varujú: V okrese Michalovce platia hydrologické výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA/MICHALOVCE - V okrese Michalovce platia v pondelok ráno hydrologické výstrahy prvého stupňa. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na Latorici, s možnosťou dosiahnutia, respektíve prekročenia stupňa povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedol ústav.
(Zdroj: shmu.sk)