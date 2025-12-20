Slávna speváčka ako sexi pani Clausová: Od tejto by chcel darčeky každý chlap!

LONDÝN - Tej to ale pristane! Speváčka Lily Allen (40) vyrazila v piatok večer za zábavou. V prestížnom pánskom klube v Londýne sa konala vianočná párty, na ktorú sa umelkyňa ozaj vyfintila. Nahodila na seba sexi kostým pani Clausovej.
Lily Allen má za sebou pomerne náročné obdobie. Vo februári tohto roka vyšlo najavo, že jej stroskotalo manželstvo s hercom Davidom Harbourom. Ten je verejnosti známy napríklad vďaka účinkovaniu v seriáli Stranger Things. Ich rozchod bol pomerne bolestivou záležitosťou a skloňovalo sa aj slovo nevera.
Pre speváčku ide už o druhé skrachované manželstvo. Jej prvým manželom bol Sam Cooper, s ktorým má dve dcéry.
Okrem vzťahových problémov potrápilo speváčku aj jej mentálne zdravie. Opäť sa objavili poruchy príjmu potravy a hrozilo jej, že opäť spadne do kolotoča závislostí... Lily však na sebe zapracovala a zo všetkej bolesti a problémov sa vyspievala vo svojom novom albume, ktorý nesie názov West End Girl.
Zdá sa, že najlepšou terapiou je pre ňu práca. Aj v týchto dňoch vystupovala na vianočnej párty pánskeho klubu, kde ju nešlo prehliadnuť. Na sebe mala sexi kostým, ktorý pozostával z dlhého červeného plášťa ozdobeného bielou kožušinkou. Pod ním mala minišaty a biely podväzkový pás, ktorý jej pridal na sexepíle.
