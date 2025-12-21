Najhoršie Vianoce Georga Clooneyho: Smrť ženy, ktorá pre neho tak veľa znamenala!

LOS ANGELES - Pre Georga Clooneyho (64) a jeho blízkych budú tohtoročné Vianoce veľmi bolestivé. Ako informujú zahraničné média, 19. decembra zomrela jeho milovaná sestra Adelia. Mala 65 rokov a prehrala boj s rakovinou.
O smutnej správe informoval napríklad magazín PEOPLE. „Moja sestra Ada bola mojou hrdinkou. Rakovine čelila s odvahou a humorom. Nikdy som nestretol nikoho tak odvážneho,” uviedol k tomu Clooney. „Amal aj mne bude veľmi chýbať,” dodal.
Nie je žiadnym tajomstvom, že George a Adelia si boli vždy veľmi blízki. Ich otec Nick (91) pracoval ako televízny moderátor a politický komentátor. Matka Nina (86) je bývalou Miss.
Ako uvádza nekrológ zosnulej, zomrela obklopená tými, čo ju milovali. Pohrebná omša sa bude konať 22. decembra. Adelia bola talentovanou umelkyňou, roky pracovala ako učiteľka výtvarnej výchovy na základnej škole. Jej manžel Norman zomrel v roku 2004. Spolu mali syna Nicka a dcéru Allison.