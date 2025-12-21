TAJNÝ BOJ slávnej supermodelky: Vrodená chyba pľúc... Musela podstúpiť DESIVÚ OPERÁCIU!

LOS ANGELES - Svet módy zasiahla mrazivá správa. Svetoznáma supermodelka Anok Yai (28) prehovorila o vážnych zdravotných problémoch, ktoré dlhé roky tajila. Lekári jej diagnostikovali vrodenú chybu pľúc, ktorá nadmerne zaťažovala jej srdce a postupne ničila pľúca.
„Posledný rok som zvádzala tichý boj,“ priznala Yai v emotívnom príspevku na sociálnej sieti Instagram, ku ktorému pripojila zábery zo svojej hospitalizácie a zotavovania. Ako uviedla, väčšinu života bola bez akýchkoľvek príznakov a netušila, že v jej tele prebieha vážny problém.
Všetko sa zmenilo až vtedy, keď sa u nej objavil dlhodobý kašeľ. „Ten sa neskôr zmenil na bolesti na hrudi, vykašliavanie krvi a momenty, keď som mala problém dýchať,“ opísala desivé chvíle. Napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu sa rozhodla ďalej pracovať. „Hľadala som správneho lekára a správyn čas. Rýchlo som však pochopila, že žiadny "správny čas" neexistuje - moje zdravie by sa len ďalej zhoršovalo,“ priznala úprimne.
Spočiatku si myslela, že problém "odpracuje alebo predbehne", no realita ju rýchlo dobehla. „Vesmír má zvláštny spôsob, ako vás spomaliť a prinútiť otvoriť oči,“ dodala. Napokon podstúpila úspešnú operáciu pľúc, ktorá jej doslova zachránila život. „Vďaka doktorovi Robertovi Cerfiolovi a jeho úžasnému tímu som dostala viac času. Budem im navždy vďačná,“ odkázala.
Robotická hrudníková chirurgia patrí medzi moderné, minimálne invazívne zákroky a využíva sa na odstránenie chorého pľúcneho tkaniva, prípadne aj lymfatických uzlín. Modelka sa poďakovala lekárom, ktorí jej ochorenie odhalili, a zdravotníkom z nemocnice NYU Langone, kde sa liečila. Silné slová adresovala aj svojim blízkym. „Ďakujem priateľom a rodine, že ste boli prvé, čo som po prebudení videla,“ dodala a na záver poďakovala aj fanúšikom.