NAJKRAJŠÍ vianočný darček: Anne Kurnikovovej a Enriquemu Iglesiasovi sa narodilo ŠTVRTÉ dieťa!

MIAMI - Anna Kournikovová a Enrique Iglesias sa tešia z ďalšieho prírastku do rodiny. Privítali na svete štvrté dieťa!
Rodina Anny Kournikovovej a Enriqueho Iglesiasa sa opäť rozrástla. Slávny pár privítal na svete svoje štvrté dieťa. Bývalá tenisová hviezda sa o radostnú novinku podelila prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila prvú fotografiu novorodenca.
Na zábere je dieťa pokojne uložené v nemocničnej postieľke. Kournikovová k snímke pridala jednoduchý, no výstižný popis: „Moje slnko“, doplnený dátumom „17. 12. 2025“. Dvojica si svoje súkromie dlhodobo úzkostlivo strážia.
O to viac fanúšikov potešilo, že sa takto verejne rozhodla podeliť o túto intímnu životnú udalosť. Pár už vychováva sedemročné dvojčatá Lucy a Nicholasa a päťročnú dcéru Mary. Spolu sú viac než dvadsať rokov a patria medzi najstabilnejšie páry svetového šoubiznisu.