Kelly Osbourne po SMRTI otca (†76): Stráca sa pred očami... Hejterom posiela RÁZNY odkaz!

LONDÝN - Smrť Ozzyho Osbourna výrazne zasiahla celú jeho rodinu a najmä dcéru Kelly. Na jej tele sa smrť otca poriadne podpísala. Veľmi schudla, čo neuniklo ani jej fanúšikov. V posledných týždňoch však Kelly čelí kritike za svoju rýchlu stratu hmotnosti.
Kelly Osbourne v nedávnom videu ostro reagovala na vlnu negatívnych komentárov, ktoré sa objavili na jej adresu kvôli viditeľnému úbytku hmotnosti. Fanúšikovia aj anonymní kritici ju totiž obviňovali z choroby či užívania liekov na chudnutie. Ako však herečka priznala, dôvod je omnoho osobnejší a bolestivejší – smrť jej otca, legendárneho Ozzyho Osbourna.
V klipe, ktorý bol zverejnený v relácii Piers Morgan Uncensored, Kelly otvorene vysvetlila, prečo sa jej telo tak rýchlo mení: „Môj otec práve zomrel a robím, čo môžem. Jediné, pre čo teraz žijem, je moja rodina… A k tým, ktorí si myslia, že sú vtipní: Choďte do r*ti.“ Ozzy Osbourne zomrel v júli vo veku 76 rokov po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou. Smrť legendárneho hudobníka hlboko zasiahla celú rodinu a Kelly priznala, že psychický nápor sa prejavil aj na jej zdraví.
Sharon Osbourne, Kellyina mama, dcéru podporila a potvrdila, že jej súčasný stav pramení zo smútku: „Má pravdu… Momentálne nedokáže normálne jesť.“ Doplnila, že online nenávisť je často len zrkadlom frustrácie samotných ľudí. Kelly sa vo svojich Instagram Stories poďakovala za podporné odkazy, ktoré jej v týchto ťažkých týždňoch pomáhajú: „Množstvo krásnych, krásnych, krásnych komentárov mi skutočne pomohlo dostať sa cez toto obdobie.“
Zároveň však ostro skritizovala najmä „dospelé ženy“, ktoré jej podľa nej pravidelne posielajú najkrutejšie reakcie. Zvlášť reagovala na obvinenia, že pôsobí „chorá“, či porovnávania jej aktuálnych fotografií so zábermi z tínedžerských rokov: „Momentálne som chorá. Môj život je úplne obrátený hore nohami. Nechápem, prečo ľudia očakávajú, že budem vyzerať, akoby bolo všetko v poriadku, keď nie je.“