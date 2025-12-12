Biely dom pripísal náplasti na Trumpovej ruke podávaniu si rúk

WASHINGTON - Biely dom vo štvrtok uviedol, za nosením náplastí na pravej ruke amerického prezidenta Donalda Trumpa je časté podávanie si rúk. Informuje o tom agentúra AFP.
Biely dom vysvetľuje modrinu na Trumpovej ruke
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tak zopakovala odpoveď, ktorú dala novinárom pred niekoľkými mesiacmi, keď sa internetom šírili dohady o zdraví 79-ročného prezidenta vzhľadom na modrinu na pravej ruke prekrytú hrubou vrstvou mejkapu.
„Čo sa týka náplastí na ruke, aj na to sme vám poskytli vysvetlenie. V minulosti si prezident doslova neustále podával ruky. Taktiež denne užíva aspirín, čo potvrdili aj jeho predchádzajúce vyšetrenia a čo môže prispieť k modrinám, ktoré vidíte,“ uviedla Leavittová.
Prezident porovnáva svoj zdravotný stav s Bidenom
Trump opakovane obhajuje svoj zdravotný stav a porovnáva ho so zdravotným stavom svojho predchodcu Joea Bidena. O ňom tvrdí, že strácal svoje mentálne schopnosti až do takej miery, že do konca svojho mandátu nebol schopný vládnuť.
Americký prezident v utorok na platforme Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom vyšetrovania svojho zdravia prirovnal k „vzbure, možno dokonca vlastizrade“. Trump v októbri podstúpil lekárske vyšetrenie vrátane magnetickej rezonancie (MRI) a podľa svojho doktora je vo výbornom zdravotnom stave.