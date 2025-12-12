Hotová pohroma pre šéfov kľúčových inštitúcií: PRIESKUM Žilinka, Maškarová a Gašpar u občanov prepadli!

BRATISLAVA - Či už ide o políciu, tajné bezpečnostné zložky alebo generálnu prokuratúru, všetko sú to inštitúcie, ktoré majú občanom zaručovať značnú dávku a pocit bezpečia a slobody. Samozrejme v mediach zákona. Situácia sa však má tak, že podľa posledného prieskumu si ani jedna z jej vedúcich osobností nemôže povedať, že by jej občania vyjadrili väčšiu dôveru, než tomu bolo začiatkom roka.
archívne video
Svedčí o tom prieskum verejnej mienky agentúry Focus, ktorý vypracovala pre portál 360tka.sk. Situácia je pre trojicu v podobe Maroša Žilinku ako generálneho prokurátora, Janu Maškarovú ako policajnú prezidentku a šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara nelichotivá.
Agentúra totiž už merala v prípade tejto trojice ich dôveryhodnosť ešte vo februári 2025. Prieskum zopakovala opäť na konci roka a od 1. do 9. decembra na vzorke 1 050 respondentov sa dopytovala ľudí na dôveru voči trojici spomínaných funkcionárov.
Dôvera klesá, nedôvera rastie
V prípade Maroša Žilinku dôvera spadla z februárových 37 percent na 27. U Jany Maškarovej je situácia miernejšia, pričom spadla z 30 na 28 percent dôvery. Pavol Gašpar požíva najmenšiu dôveru, pričom vo februári dosahoval 33 percent, teraz v decembri je to už len 22 percent opýtaných.
Oveľa vyššie čísla však panujú na druhej strane rebríčka, a síce v prípade nedôvery. Tá v prípade Maroša Žilinku narástla z februárových 53 na decembrových 59 percent. Jana Maškarová si tiež zvýšila latku nedôvery z 39 na 42 percent, ktoré dosiahla na začiatku decembra. Suverénne najvyššiu nedôveru spomedzi trojice meraných dosiahol šéf SIS Pavol Gašpar, pričom februárových 55 percent nedôvery u respondentov zvýšil na 64 percent nedôvery.