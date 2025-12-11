KRÁSNY MOMENT z koncertu Shakiry: Na pódium prišli jej synovia a... Ľudia šaleli!

BUENOS AIRES - Speváčka Shakira (48) je momentálne na svojom turné Estoy Aquí, v rámci ktorého vystúpila aj v hlavnom meste Argentíny. Pre fanúšikov a návštevníkov koncertu si pripravila krásne prekvapenie. V určitom momente sa totiž ku nej priamo na pódiu pridali jej milovaní synovia Milan (12) a Sasha (10).
Shakira je úspešnou kolumbijskou speváčkou, ktorú pozná celý svet. Okrem toho je ale aj milujúcou dvojnásobnou matkou. Synov Milana a Sashu má s bývalým partnerom - španielskym futbalistom Geradom Piqué, Dvojica sa rozišla v roku 2022 po 11 rokoch vzťahu, keď vyšlo najavo, že športovec jej bol neverný.
Rozpad rodiny a táto zrada boli pre Shakiru veľmi bolestivé. Vyspievala sa z toho napríklad v skladbe s názvom Acróstico, ktorá je pre ňu veľmi osobná. Jej synovia účinkujú v klipe a v piesni zaznieva aj ich spev.
Milan a Sasha svoju milovanú mamu osobne podporili aj na jej argentínskom koncerte. Keď sa objavili na pódiu a začali spievať, prítomní fanúšikovia neskrývali nadšenie. Rovnako tak ani diskutujúci na sociálnych sieťach. „Toto je tak nádherné! Plačem od dojatia,” znejú vybrané z komentárov na sociálnych sieťach.
VIDEO: Shakiru na pódiu sprevádzali jej synovia.
