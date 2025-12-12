Hmla zasiahla Slovensko: Dohľadnosť miestami klesla až na 50 metrov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska platí do piatkového predpoludnia výstraha pred hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe informuje, že dohľadnosť môže byť v dôsledku hmly na niektorých miestach znížená na 50 metrov (m).
(Zdroj: shmu.sk)
Pred hmlou varuje aj Slovenská správa ciest (SSC). „Na väčšine územia Slovenska je v piatok ráno hmla s dohľadnosťou od 200 m do 100 m,“ uvádzajú cestári na webe zjazdnost.sk. Dodávajú, že do 50 m znižuje hmla dohľadnosť v lokalitách Turčianske Teplice, Zvolen, Dechtáre, Sekule, Spišská Stará Ves, Dunajská Streda a Veľký Meder.