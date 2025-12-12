Vondráčková o SVOJEJ vianočnej rozprávke: Keď Šílene smutnú princeznú pozerá dnes… Jedna vec ju teší!

BRATISLAVA - Sisa Sklovska oslávila životné jubileum veľkolepým koncertom, súčasťou ktorého bola aj spevácka legenda Helena Vondráčková. Tá prišla s úsmevom, energiou a vitalitou, a otvorene si zaspomínala na dlhoročné priateľstvo so Sisou,a prezradila aj to, ako sa udržiava v až nepochopiteľne skvelej forme.
Helena Vondráčová a Sisa Sklovska sa poznajú celé roky a spojenie medzi nimi funguje. „Koľko presne neviem, ale je to veľa. Poznáme sa v dobrom, lebo sme spolu vystupovali a sme rovnaká krvná skupina. Ja si vážim jej spev a jej energiu a vitalitu,“ priznala. A práve energia je to, čo možno závidieť aj českej speváckej legende. Dôkazom je aj veľkolepý koncert v pražskej Eden aréne v roku 2027, na ktorý sa speváčka pripravuje už teraz. „Je to obrovská "klada" a mám z toho zimomriavky. Určite tam budeme tancovať a stepovať, všetko čo sa dá.“ A aby to zvládla, trénuje takmer každý deň. „Cvičím, spievam a teraz budem trošku dávať na tú fyzičku, aby som ten step zvládla.“
S blížiacimi sa Vianociami sa zo speváčky opäť stane Šialene smutná princezná. Ikonická rozprávka nechýba ani v jej "televíznej domácnosti". „Keď mám čas, pustím si to a zdobím pri tom stromček. Ale bol to podarený film, je to jedna z najkrajších rozprávok a teší ma, že aj mladá a tá najmenšia generácia vie, kto bola šialene smutná princezná,“ priznáva spevácka diva, ktorá v nezabudnuteľnej rozprávke stvárnila jednu z hlavných postáv. Vondráčková prezradila v rozhovore aké budú jej Vianoce, čo by si chcela nájsť pod stromčekom no odhalila aj plány na budúci rok. A tie budú rovnako veľkolepé ako samotné Vianoce...
