Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

TAJNOSTI promi páru: Ďalší ROZCHOD v šoubiznise a... Známy markizák má už NOVÚ frajerku?

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (7)
(Zdroj: GettyImages)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Ďalší tajný rozchod v šoubiznise. Už viac netvoria pár, a... Známy markizák má novú frajerku?

Tento týždeň sme vás informovali o prekvapivom rozchode účinkujúceho z markizáckej šou Survivor, Renneho Danga. Napriek tomu, že sa téma jeho osobného života stala predmetom verejného záujmu, samotný René sa k rozvodu so svojou manželkou doposiaľ verejne nevyjadril. Rovnako mlčí aj o špekuláciách týkajúcich sa jeho nového vzťahu. Podľa zdrojov z okolia má tvoriť pár s obľúbenou českou herečkou Natáliou Halouzkovou, ktorá je známa zo seriálov aj filmových projektov. Dvojica sa však k týmto informáciám zatiaľ nepostavila čelom a zaryto mlčia.

Známy Slovák už nesmúti: Po rozchode s českou herečkou... TOTO je jeho nová frajerka! Prečítajte si tiež

Známy Slovák už nesmúti: Po rozchode s českou herečkou... TOTO je jeho nová frajerka!

A nie je to jediný tajný rozchod, ktorý v posledných dňoch rezonuje slovenským a českým šoubiznisom. Aj populárny youtuber Daniel „Gogo“ Štrauch, ktorý sa taktiež zviditeľnil ešte viac v markizáckej šou Survivor, už netvorí pár s influencerkou Annou Mariou Purić. Tá sa okrem sociálnych sietí presadila aj vo filmovom a televíznom svete – objavila sa napríklad v českom filme Banger či v seriáli Pán profesor. Mladá kráska so srbskými koreňmi sa však primárne venuje tvorbe videí na TikToku a influencerstvu.

Nie je známe, kedy presne sa dvojica rozišla, pretože ani jeden z nich sa k tomu oficiálne nevyjadril. Fanúšikovia si však rýchlo všimli, že Gogo a Anna už viac netvoria pár. Youtuber dokonca na svojom kanáli zverejnil video s názvom „Poďte s nami na výlet“, v ktorom sa po jeho boku objavuje tajomná blondínka. Priaznivcom neuniklo, že sa taktiež volá Anička, a podľa všetkého to vyzerá tak, že by mohlo ísť o jeho novú partnerku. Gogo v minulosti tvoril pár s influencerkou Luciou Hruškovou alias LucyPug a herečkou Annou Kadeřávkovou.

TAJNOSTI promi páru: Ďalší
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Youtube)

TAJNOSTI promi páru: Ďalší
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Youtube)

Viac o téme: GogoDaniel Štrauch
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Gogova EX po 4
Gogova EX po 4 mesiacoch od ROZCHODU: Opäť ZADANÁ... Randí s českým raperom!
Domáci prominenti
Známy Slovák už nesmúti:
Známy Slovák už nesmúti: Po rozchode s českou herečkou... TOTO je jeho nová frajerka!
Domáci prominenti
Herečka si to pred
Herečka si to pred štartom ROZMYSLELA: Náhly ODSTUP z markizáckeho Survivor!
Domáci prominenti
Hovorilo sa o ROZCHODE
Hovorilo sa o ROZCHODE promi páru: Klebety ZAŽEHNANÉ… Týmto dokázali, že sú stále spolu!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

B. Bystrica: Slovenský olympijský tím na vianočných trhoch v Banskej Bystrici predstavil olympijskú kolekciu oblečenia pre ZOH v Miláne a Cortine 2026 a slovenskej hokejovej reprezentácie
B. Bystrica: Slovenský olympijský tím na vianočných trhoch v Banskej Bystrici predstavil olympijskú kolekciu oblečenia pre ZOH v Miláne a Cortine 2026 a slovenskej hokejovej reprezentácie
Hokej
Hana Gregorová šokovala produkciu obľúbenej relácie: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!
Hana Gregorová šokovala produkciu obľúbenej relácie: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!
Prominenti
Ochranári vysadili v lužných lesoch pri obci Číčov 600 nových pôvodných drevín
Ochranári vysadili v lužných lesoch pri obci Číčov 600 nových pôvodných drevín
Správy

Domáce správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Aktualizujeme V parlamente to poriadne
V parlamente to poriadne vrie: Opozícia zaplavila plénum transparentmi, Danko kričal na poslanca PS pre prostredník!
Domáce
Dôležitá zmena: Mestá vítajú prísnejšie tresty za opakované krádeže, očakávajú vyššiu bezpečnosť
Dôležitá zmena: Mestá vítajú prísnejšie tresty za opakované krádeže, očakávajú vyššiu bezpečnosť
Bratislava

Zahraničné

Sergej Šojgu
Šojgu si nebral servítky: Vyslovil TOTO varovanie: Na východe sa nám množia embryá NATO
Zahraničné
Suzy Cortez
Lákavá ponuka: Sexi modelka OnlyFans dáva darček svojim fanúšikom! Niektorí s ňou môžu stráviť Štedrý večer
Zahraničné
Ilustračné foto
Venezuelský parlament posunul krajinu na odstúpenie od Medzinárodného trestného súdu
Zahraničné
Ilustračné foto
Benin pod ochranou: V krajine zasahuje po neúspešnom pokuse o prevrat 200 vojakov zo západnej Afriky
Zahraničné

Prominenti

TAJNOSTI promi páru: Ďalší
TAJNOSTI promi páru: Ďalší ROZCHOD v šoubiznise a... Známy markizák má už NOVÚ frajerku?
Domáci prominenti
Najprv veľká láska, potom
Najprv veľká láska, potom peklo: Česká herečka sa musela rozviesť... Dcéry sa otca báli!
Osobnosti
FOTO Adriana Novakov v seriáli
Herečka z Dunaja predviedla telo snov: Šteklivé zábery v čipkovanej sexi bielizni!
Domáci prominenti
Christina Aguilera
Slávna speváčka na vianočných nákupoch: Žiadna šedá myš, ale poriadna sexica!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Zaujímavosti
Pneumatiky okolo brucha sa
Pneumatiky okolo brucha sa dá zbaviť aj po 45-tke! Stačí dodržiavať tieto zásady
vysetrenie.sk
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti
Mikroplasty v jedle, chemikálie
Mikroplasty v jedle, chemikálie vo vzduchu: NAJNEBEZPEČNEJŠIE veci v kuchyni odhalené! Vyhodiť by ste ich mali ešte DNES
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce

Ekonomika

Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

Šport

Sidney Crosby vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo zápasu Pittsburgh – Montreal
Sidney Crosby vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo zápasu Pittsburgh – Montreal
Juraj Slafkovský
Šimon Nemec na domácom ľade: Online prenos zo zápasu New Jersey – Tampa Bay
Šimon Nemec na domácom ľade: Online prenos zo zápasu New Jersey – Tampa Bay
NHL
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
Konferenčná liga
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
Konferenčná liga

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality

Technológie

POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Bezpečnosť
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Armádne technológie
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Aplikácie a hry

Bývanie

Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?

Pre kutilov

Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Partnerské vzťahy
Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sergej Šojgu
Zahraničné
Šojgu si nebral servítky: Vyslovil TOTO varovanie: Na východe sa nám množia embryá NATO
Suzy Cortez
Zahraničné
Lákavá ponuka: Sexi modelka OnlyFans dáva darček svojim fanúšikom! Niektorí s ňou môžu stráviť Štedrý večer
Boje na pohraničí medzi
Zahraničné
Konflikt v Indočíne sa VYOSTRUJE, v pohraničí prebiehajú KRUTÉ boje! Nepomohlo ani Trumpovo prímerie
V parlamente to poriadne
Domáce
V parlamente to poriadne vrie: Opozícia zaplavila plénum transparentmi, Danko kričal na poslanca PS pre prostredník!

Ďalšie zo Zoznamu