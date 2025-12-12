TAJNOSTI promi páru: Ďalší ROZCHOD v šoubiznise a... Známy markizák má už NOVÚ frajerku?

BRATISLAVA - Ďalší tajný rozchod v šoubiznise. Už viac netvoria pár, a... Známy markizák má novú frajerku?
Tento týždeň sme vás informovali o prekvapivom rozchode účinkujúceho z markizáckej šou Survivor, Renneho Danga. Napriek tomu, že sa téma jeho osobného života stala predmetom verejného záujmu, samotný René sa k rozvodu so svojou manželkou doposiaľ verejne nevyjadril. Rovnako mlčí aj o špekuláciách týkajúcich sa jeho nového vzťahu. Podľa zdrojov z okolia má tvoriť pár s obľúbenou českou herečkou Natáliou Halouzkovou, ktorá je známa zo seriálov aj filmových projektov. Dvojica sa však k týmto informáciám zatiaľ nepostavila čelom a zaryto mlčia.
A nie je to jediný tajný rozchod, ktorý v posledných dňoch rezonuje slovenským a českým šoubiznisom. Aj populárny youtuber Daniel „Gogo“ Štrauch, ktorý sa taktiež zviditeľnil ešte viac v markizáckej šou Survivor, už netvorí pár s influencerkou Annou Mariou Purić. Tá sa okrem sociálnych sietí presadila aj vo filmovom a televíznom svete – objavila sa napríklad v českom filme Banger či v seriáli Pán profesor. Mladá kráska so srbskými koreňmi sa však primárne venuje tvorbe videí na TikToku a influencerstvu.
Nie je známe, kedy presne sa dvojica rozišla, pretože ani jeden z nich sa k tomu oficiálne nevyjadril. Fanúšikovia si však rýchlo všimli, že Gogo a Anna už viac netvoria pár. Youtuber dokonca na svojom kanáli zverejnil video s názvom „Poďte s nami na výlet“, v ktorom sa po jeho boku objavuje tajomná blondínka. Priaznivcom neuniklo, že sa taktiež volá Anička, a podľa všetkého to vyzerá tak, že by mohlo ísť o jeho novú partnerku. Gogo v minulosti tvoril pár s influencerkou Luciou Hruškovou alias LucyPug a herečkou Annou Kadeřávkovou.