Orbán za protiprávny označil plán EÚ na dlhodobé zmrazenie ruských aktív

BUDAPEŠŤ - Maďarsko protestuje proti plánu Európskej únie na dlhodobé zmrazenie ruských aktív, ktorý má byť schválený kvalifikovanou väčšinou. Dnes to v príspevku na facebooku uviedol maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého je postup protiprávny. Členské štáty EÚ by mali vec, ktorú vo štvrtok podporili diplomati, formálne potvrdiť už dnes.
"Maďarsko proti tomuto rozhodnutiu protestuje a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby obnovilo situáciu zodpovedajúcu právu," uviedol maďarský premiér. "Brusel dnes začiatkom hlasovania, ktoré únii spôsobí nenapraviteľnú škodu, prekročí Rubikon," uviedol Orbán.
Zmrazenie aktív by eliminovalo riziká
Agentúra Reuters poznamenala, že dohoda ohľadom zmrazenia aktív ruskej centrálnej banky na dobu neurčitú by eliminovala riziko, aké hrozí plánu využiť tieto aktíva na pôžičku pre Ukrajinu. Teraz je ich zmrazenie naviazané na sankcie, ktoré EÚ uvalila na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Sankcie sa pritom predlžujú každých šesť mesiacov a toto rozhodnutie si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov.
Pripravované obesenie jednomyseľnosti sa zakladá na článku 122 Zmluvy o EÚ, ktorý umožňuje Rade EÚ rozhodovať "v duchu solidarity medzi členskými štátmi o opatreniach primeraných pre ekonomickú situáciu". Opatrenie by potom mohlo byť ukončené až po skončení ruskej agresie proti Ukrajinu.
EK hľadá spôsoby financovania Ukrajiny
Európska komisia sa teraz snaží nájsť spôsoby, ako zabezpečiť finančné potreby Ukrajiny a ako prekonať odpor niektorých členských krajín voči takzvanej reparačnej pôžičke zabezpečenej práve zmrazenými ruskými aktívami v EÚ.
Summit EÚ rozhodne
O veci by mali na summite na budúci týždeň rozhodnúť šéfovia štátov a vlád únie, na svojej poslednej októbrovej schôdzke sa nedohodli. Plán odmietala predovšetkým Belgicko, kde sa väčšina ruských aktív nachádza v tam sídliacom systéme Euroclear. Belgicko doteraz malo obavy okrem iného aj z toho, že by niektoré z krajín EÚ, napríklad práve Maďarsko či Slovensko, mohli predĺženie sankcií vetovať, čo by potom v praxi znamenalo uvoľnenie zmrazených ruských aktív a Belgicko by zrejme muselo financie Rusku okamžite vrátiť.
Slovenský premiér Robert Fico v liste adresovanom predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi odkázal, že na nadchádzajúcom summite EÚ nepodporí "žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky". Z listu podľa serveru Politico čítal vo štvrtok večer v parlamente. Zdôrazňoval, že ako dôsledný zástanca mierovej politiky nemôže hlasovať za predlžovanie vojny poskytnutím desiatok miliárd eur na vojenské výdavky.