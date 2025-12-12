Panika na palube: Muž počas letu sa pokúsil otvoriť dvere lietadla, polícia ho zatkla

HONGKONG - Polícia v Hongkongu v piatok oznámila, že zadržala muža, ktorý sa počas letu z amerického Bostonu do Hongkongu pokúsil otvoriť dvere lietadla. Informuje o tom agentúra Reuters.
Incident sa odohral 10. decembra na lete CX811 aerolínií Cathay Pacific. Podľa leteckej spoločnosti sa nikto z cestujúcich ani palubnej posádky nezranil a lietadlo vo štvrtok nadránom bezpečne pristálo. Prípadom sa začala zaoberať hongkonská polícia.
„Náš palubný personál okamžite reagoval na situáciu, skontroloval dvere, aby sa uistil, že sú bezpečne zatvorené, a nahlásil incident príslušným orgánom a polícii,“ uviedla letecká spoločnosť. Hongkonská polícia incident potvrdila a uviedla, že 20-ročného muža z Číny zatkla pre podozrenie z porušenia nariadení o bezpečnosti letectva.