YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia

ANTARKTÍDA - Na satelitných záberoch Antarktídy si YouTuber všimol objekt pripomínajúci loď dlhú 400 stôp (121,92m). Niektorí fanúšikovia hneď začali špekulovať, od raketového zosadenia po záhady Bermudskej trojuholníka, iní však rýchlo ochladili nadšenie, môže ísť len o kus ľadu.
Pre tých, ktorí trávia hodiny hľadaním zvláštnych objektov na Google Earth, je každý pohľad satelitov ako výlet do neznáma. Ako informuje portál indy100.com, tentoraz zaujal YouTubera s unikátnym menom MrMBB333 objekt v Antarktíde, ktorý označil ako 400-ft „ľadovú loď“.
Podľa videa zverejneného v roku 2021 bola loď nájdená asi 100 míľ (38,48 m) od pobrežia Antarktídy, podľa autora videa sa nachádza „len kúsok pod Novým Zélandom“. Na videu z 7. augusta 2020 YouTuber uviedol: „Tento objekt má viac než 400 stôp – presne 428 stôp. Čokoľvek to je, vyzerá ako loď. Ľadová loď vyzerá ako 400-ft jachta ležiaca tam pri pobreží Antarktídy.“
Je to loď alebo ľad?
Hoci objekt vyzerá ako loď, dôkaz o jeho pôvode neexistuje. Môže ísť pokojne aj o veľký kus ľadu, ktorý len pripomína plavidlo. To však nezastavilo ľudí v špekuláciách. Jeden komentujúci napísal: „Ten 50-ft valec môže byť raketový booster, ktorý spadol späť na Zem. Použili ich hromady na umiestnenie satelitov do obehu.“ Iný sa zamýšľal: „Tá loď sa sem asi dostala z Bermudského trojuholníka.“ A niekto poznamenal: „Rozmrazil sa ľad v oblasti, kde je loď? Mohlo by ísť o odhalený vrak, keď sa ľad roztopil.“
Niektorí sa však neskôr pozreli na súradnice a nadšenie rýchlo ochladlo. Ako doplnil jeden z používateľov YouTube: „Ľad okolo ostrovov sa v lete topí, takže ak to bola loď, teraz je preč. Pri detailnom priblížení vidno, že ide len o kus ľadu.“ Nie je to prvý zvláštny objekt nájdený v Antarktíde cez Google Earth. Pred niekoľkými rokmi si ľudia mysleli, že našli „skrytú pyramídu“ pod ľadom, ale po dôkladnejšom preskúmaní išlo zrejme len o horský masív.