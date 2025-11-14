Mal Ozzy Osbourne (†76) tajnú dcéru? Žena poslala rodine nechutnú zásielku!

LONDÝN - Tvrdí, že je jeho utajovanou dcérou a požaduje DNA testy! Pozostalá rodina po legendárnom Ozzym Osbournovi (†76) sa v týchto dňoch vrátila s ich rodinným podcastom, kde zazneli aj pomerne prekvapivé informácie.
Rodina legendárneho hudobník a speváka fanúšikom napríklad prezradila, že po jeho smrti ich kontaktovali rôzni ľudia. „Našli sa rôzni blázni, ktorí tvrdili, že s otcom komunikujú,” poznamenala dcéra Kelly. A jej mama Sharon pridala ešte bizárnejšiu skúsenosť. „Istá žena nám dokonca poslala svoje nechty z nôh,” prezradila. „Aby som bola presná - boli to nechty, troška krvi a vlasy. Pretože je presvedčená, že je otcovou dcérou,” dodala Kelly. Spomínaná žena od nich údajne požadovala testy DNA.
Ozzy za sebou zanechal šesť detí. S prvou manželkou Thelmou Riley mal dcéru Jessicu, syna Louisa a adoptoval si aj jej syna Eliota. Jeho druhá žena Sharon mu porodila syna Jacka a dcéry Kelly a Aimee.
V spomínanej epizóde Sharon hovorila aj o tom, že Ozzymu pred smrťou povedala, že už nikdy nebude s iným mužom. Zároveň priznala, že nedokáže bez neho zaspať. „Neznášam chodiť do tej prázdnej izby. Mám problém zaspať,” poznamenala. „Tie prvé dva mesiace som spala s tebou, aby si nebola sama. Ale potom som mala pocit, že možno potrebuješ viac priestoru,” dodala k tomu Kelly.
Keďže išlo o prvú epizódu podcastu po Ozzyho smrti, hovorilo sa najmä o ňom. Líder kapely Black Sabbath a Princ temnoty zomrel 22. júla tohto roka.