Obrovská rana: FOTO Silný výbuch zdevastoval bankomat a obecný úrad! Prípad rieši kriminálka

PIEŠŤANY - Ďalšia explózia. V obci Chtelnica v okrese Piešťany došlo v noci k výbuchu bankomatu. Mohutná explózia spôsobila značné škody na budove obecného úradu, v ktorej sa bankomat nachádzal. Prípadom sa už zaoberá krajská kriminálna polícia.
Policajti sú na mieste výbuchu bankomatu v obci Chtelnica, v okrese Piešťany. "Operačné stredisko prijalo v noci, približne o 03:00 h, oznámenie o poškodení bankomatu. Na miesto boli okamžite vyslané viaceré policajné hliadky, ktoré oznámenie aj potvrdili. Pri udalosti došlo k poškodeniu bankomatu ako aj budovy obecného úradu, v ktorej bol umiestnený," informuje trnavská krajská polícia.
Polícia bezprostredné okolie miesta a priľahlú ulicu uzavrela a dopravní policajti odkláňajú dopravu. "Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik ako aj psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom," dodáva polícia s tým, že vzhľadom na okolnosti boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave a vyšetrovanie si preberá krajská kriminálna polícia.
Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude možné stanoviť právnu kvalifikáciu skutku. "Po páchateľovi polícia intenzívne pátra, pričom preveruje všetky dostupné informácie," uvádza polícia. Bližšie informácie podľa jej slov poskytne hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.