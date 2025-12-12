NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril: SMRŤ nie je koniec! Jeho teória vás prinúti prehodnotiť realitu

USA - Čo ak smrť nie je posledná kapitola, ale len zmena prostredia? Chris Langan, muž s najvyšším IQ na svete, verí, že po opustení fyzického tela naše vedomie pokračuje v existencii v inej dimenzii reality. Tvrdí, že nič sa nestratí, ani my sami.
Američan Chris Langan (72) je považovaný za jedného z najinteligentnejších ľudí v modernej histórii. Jeho IQ sa pohybuje medzi 190 až 210 bodmi, čo je o desiatky bodov viac než mal Albert Einstein. Hoci dnes žije ako rančiar, Langan vypracoval vlastný filozoficko-vedecký koncept známy ako CTMU – Cognitive-Theoretic Model of the Universe, ktorý má vysvetľovať prepojenie medzi mysľou a realitou. A práve cez túto teóriu vysvetľuje aj to, čo sa podľa neho deje po smrti.
Čo sa deje po smrti?
Langan tvrdí, že smrť je iba „ukončenie vzťahu s aktuálnym fyzickým telom“. Ako informuje Daily Mail na základe rozhovoru pre podcast Theories of Everything, v ktorom Langan povedal, že po smrti sa naše vedomie vracia „k pôvodu reality“ – do priestoru, ktorý funguje na úplne inej úrovni než náš svet. Podľa neho vedomie neprestane existovať, ale prejde do inej formy. Môže dokonca dostať „náhradné telo“, ktoré mu umožní pokračovať v existencii, no v úplne inom prostredí.
Langan tvrdí, že nič sa matematicky „nestratí“, ani naše spomienky. No po prechode do inej dimenzie už nie je dôvod pamätať si život, ktorý sme žili na Zemi. „Prečo sa držať spomienok na svet, v ktorom už neexistujete?“ pýta sa. Tvrdí tiež, že v momente smrti prebiehajú isté psychologické procesy – vedomie akoby prešlo do stavu meditácie, v ktorom pozoruje zmeny, no zároveň sa nachádza mimo tela.
Existuje reinkarnácia?
Podľa Langana je existencia „transtemporálna“. Znamená to, že ak existuje reinkarnácia, všetky vaše životy v rôznych časoch prebiehajú súčasne – v oblasti mimo nášho časového vnímania. Nejde však o posmrtný život v tradičnom náboženskom zmysle. Langan to prirovnal k existencii v superpočítači, kde je všetko všade okolo vás, ale nič sa nedeje lineárne. Langan nevníma Boha ako bytosť sediacu na nebesiach. Podľa neho je Boh súborom vlastností zabudovaných do samotnej reality. CTMU stojí na troch hlavných princípoch:
- Realita je informácia – funguje ako jazyk, ktorý sám seba interpretuje.
- Realita je naprieč časom prepojená – rôzne časové línie sa ovplyvňujú.
- Existuje „panvedomie“ – základná informačná vrstva reality, z ktorej všetko vzniká.
Podľa Langana je smrť len prechod. Nie koniec.