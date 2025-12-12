Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Slayáda vo Voderadoch je jasný podvod: Rozkrádajú nás ako šmelinári, rozhorčil sa nad vládou Truban

Truban poriadne skritizoval otázny nákup pozemkov vo Voderadoch. VIDEOROZHOVOR Zobraziť galériu (10)
Truban poriadne skritizoval otázny nákup pozemkov vo Voderadoch. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Nové inovačné a technologické centrum, ktoré má za takmer 17 miliónov eur vyrásť v priestore bývalého skrachovaného outletu vo Voderadoch, je pre opozíciu veľkým výkričníkom a už začali konať. Nevidí sa im ani umiestnenie a ani vysoká suma. V rozhovore mal k tomu čo povedať aj poslanec Michal Truban z Progresívneho Slovenska.

Koaliční poslanci veľmi čerstvo 78-člennou väčšinou schválili zrušenie alebo náhradu Úradu na ochranu oznamovateľov. Ako hodnotíte tento aktuálny úkon koalície?

- Vidíte, že táto vláda to robí už odvtedy, čo vznikla - nerieši vôbec problémy občanov, ale rieši seba a svoju beztrestnosť. Najskôr zrušili Národnú kriminálnu agentúru a potom, ako sa ukázalo, čo minister Matúš Šutaj Eštok dostal pokuty, aj vďaka tomuto Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, rozhodli sa ho zrušiť. Vôbec neriešia to, čo by bolo treba. Napríklad aj z toho, čo sľubovali pred voľbami, napríklad bezpečnosť pre ľudí, drahé potraviny... Na toto celé kašlú a riešia len seba.

Slayáda vo Voderadoch je
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Opozícia vybuchla: Predražená kúpa skrachovaného outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri! Prečítajte si tiež

Opozícia vybuchla: Predražená kúpa skrachovaného outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri!

V médiách a na sociálnych sieťach sa už pomerne dostatočne ujalo slovo "slayáda". Skúste čitateľom stručne vysvetliť, v čom je problém pri nákupe pozemkov vo Voderadoch pri Trnave na výstavbu Národného inovačného a technologického centra.

- Asi také najjednoduchšie zrhnutie toho celého je to, že štát prostredníctvom organizácie, ktorú si vytvoril s poradcom bývalého ministra Petra Kmeca, kúpil budovu, ktorá sa nedala vydražiť ani za 5 miliónov eur. Dlho ju nechcel za takúto sumu kúpiť. Štát teraz za ňu zaplatil asi 17 miliónov eur, to na tom celom asi tá najhoršia vec, no je tam veľmi veľa ďalších problémov. Ten je napríklad aj spôsob, akým to urobili. Nekúpil to totiž priamo štát, ale oni si vytvorili organizáciu na to, aby tento obchod mohli skryť. V tejto organizácii je jedným z vlastníkov aj štát, potom je tam aj neziskovka pána Juraja Miškova, ktorý bol spomínaným poradcom pána Kmeca.

Opozičník Hlina: Vychovali ma námestia a to, čo urobil študent Muro, mi je sympatické! Prečítajte si tiež

Opozičník Hlina: Vychovali ma námestia a to, čo urobil študent Muro, mi je sympatické!

Ide len o pozemok pod bývalým obchodným centrom, ktoré je v krachu od roku 2018, alebo ide o súbor aj ďalších pozemkov v tomto okolí?

- Ide o celý súbor pozemkov vo Voderadoch. Sú tam aj priľahlé budovy, ale nie je podstatné to, čo tam všetko je, podstatné je to, že žiaden súkromný investor nebol ochotný za to zaplatiť ani 5 miliónov eur a potom to štát kúpi za 17. To je úplne jasný moment, kedy môžeme hovoriť, že ide o podvod.

Slayáda vo Voderadoch je
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Je tu aj druhý moment, ktorý nasvedčuje pochybnému motívu o tom, ako to celé vzniklo. Zoberte si, že šéf NITC (zájmové združenie Národné inovačné a technologické centrum, pozn. red.) Juraj Miškov bol poradcom pána Kmeca a zúčastňoval sa tiež všetkých stretnutí, kde sa o tomto centre rozhodovalo a on je zároveň aj prezidentom a riaditeľom takejto organizácie. Takže on si vlastne vytvoril organizáciu, do ktorej štát naleje velikánske peniaze. To však nie je koniec, pretože takéto centrum nemá ďalší zmysel, ak doňho štát nebude nalievať ďalšie a ďalšie peniaze.

Slayáda vo Voderadoch je
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Má na tomto mieste vyrásť nejaké "slovenské Silicon Valley"?

- Nikto poriadne vlastne nevedel, čo to má vlastne byť. Až neskôr sa pán Miškov na jednej z tlačových besied snažil obhajovať tento projekt. Tvrdil, že to nebude ani vedecký park a ani to nemá byť inkubátor. On to tuším nakoniec nazval ako "technologický Disneyland". To, aká je ich predstava o tomto celom projekte hovorí aj forma, ktorou to prezentovali. Dá sa to vidieť na ich webe a vizualizáciách, ktoré uverejnili. Sú to len lacne vyzerajúce generované obrázky umelou inteligenciou, na ktorom máme vidieť akési krásne konferenčné centrum, kde sú jazerá, roboty, drony ... Na tom najlepšie vidíte, že to nie je žiadny hlbší projekt, ale že je to výmysel vytvorený AI vizualizáciami.

V rozhovore sa tiež dozviete:

  • Ako Truban reaguje na protiargument Petra Kmeca, že ide o "prekazenie progresívneho biznisu"
  • Kto je podľa poslanca konečným užívateľom výhod tohto predaja
  • Aké existuje prepojenie medzi NITC a realitným magnátom Gustávom Lacom
  • Čo hovorí Truban na to, že podľa ministra Tomáša Druckera bola hodnota pozemku znalcom určená až na vyše 19 miliónov eur
  • Či je Progresívne Slovensko pripravené na hraničnú alternatívu predčasných volieb

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

Ďalšie zo Zoznamu