NEPOCHOPITEĽNÁ vražda manželky a dieťaťa: Erikovi rodičia prezradili nezverejnené DETAILY jeho života! EMOTÍVNE slová

BRAITSLAVA/DÜSSELDORF - Nemeckom, Slovenskom a Čínou otriasla hrozná tragédia. Slovák Erik (42) mal v Nemecku zavraždiť svoju 31-ročnú čínsku manželku Ruimin a ich dvojmesačnú dcérku Linnu. Rodičia obvineného Erika sú z celej udalosti zdrvení a prežívajú mimoriadne náročné obdobie. Prezradili, že ich syn mal psychické problémy od študentských rokov a bol členom sekty. Približne mesiac a pol pred tragédiou pár v Nemecku navštívili a všetko vyzeralo byť v poriadku. To, čo sa neskôr udialo, si nedokáže vysvetliť ani rodina Ruimin.

Slovenského vedca Erika v Düsseldorfe obvinili z vraždy jeho 31-ročnej manželky Ruimin a dvojmesačnej dcérky Linny. Tragédia sa odohrala len rok a pol po ich svadbe. Muž mal sám zavolať záchranárov, ktorí po príchode našli v byte jeho zraneného s nožom v ruke. Neskôr sa podľa polície priznal k činu, hoci okolnosti aj motív zostávajú nejasné.

Keď polícia vstúpila do bytu, objavila mŕtve telá jeho manželky a dvojmesačného dieťaťa. Na mieste našli aj nedotknutú sekeru a psychofarmaká. Susedia opisovali Erika ako šťastného otca, no niektorí si spomenuli, že krátko pred tiesňovým volaním počuli búrlivé hádky. Muž utrpel vážne zranenia, ktoré si pravdepodobne spôsobil sám a musel byť hospitalizovaný. Vyšetrovanie prevzala jednotka vrážd, ktorá zabezpečovala stopy celé hodiny. O deň neskôr bol na Erika vydaný zatykač, ktorý mu však pre jeho zdravotný stav nemohli doručiť. Po týždni, keď sa jeho zdravotný stav zlepšil, polícia potvrdila, že je oficiálne obvinený z vraždy. Súd zároveň rozhodol o vyšetrovacej väzbe.

Príbeh je o to tragickejší, že dvojicu spájala pôvodne očarujúca láska. Erik pochádzal z Nitry, pracoval ako úspešný vedec v rôznych krajinách, kde sa zoznámil s čínskou biologičkou Ruimin. Vlani mali rozprávkovú svadbu v Číne a toto leto privítali na svet dcérku Linnu. Na sociálnych sieťach opisoval Erik rodinné šťastie aj fascináciu Čínou. O to nepochopiteľnejší zostáva náhly a brutálny koniec ich príbehu.

Podľa rodičov mal Erik psychické problémy, podpísala sa na ňom sekta

Rodičia obvineného Erika prežívajú mimoriadne náročné obdobie a z celej situácie sa stále nevedia spamätať. Exkluzívne pre Topky.sk odkryli viac zo synovho súkromia a jeho dospievania. "On mal psychické problémy od študentských rokov," zverila sa jeho matka. Rodičia prezradili, že Erik bol členom sekty Sri Chinmoy (Šrí Činmoj). "Na túto sektu mám strašne ťažké srdce – to od vás odtrhne dieťa. Tam je psychický nátlak na člena, že porušil pravidlá, myšlienky sebaničenia, Toto ho ubíjalo a roky sa od nej nevedel odpojiť," opisuje matka a prirovnávala to k situácii, ako by "bol diablom posadnutý".

Na druhej strane spomenula, že to na pohľad vyzeralo "pekne, zdravo, očarujúco". V spoločenstve robili rôzne meditačné sedenia, cestovali po celom svete, pričom rodičia sa niektorých ich verejných podujatí aj sami zúčastnili. "Nikdy sme ale nevedeli, čo si tá psychika odnáša. Ako to celé pretvorí človeka, tie meditácie. Bolo to, ako keby vás niečo opantalo," opisujú rodičia. Keď neskôr v sekte zomrel ich hlavný majster, Erik to psychicky veľmi ťažko znášal. "Zistili mu schyzofréniu so samovražednými sklonmi, skončil viackrát v nemocnici. Nikdy nám jeho lekár nedovolil nahliadnuť do jeho lekárskych spisov, kvôli osobným údajom," prezradili zronení rodičia.

"On najskôr nechcel prijať svoju diagnózu, až neskôr po veľkej hospitalizácii sa to zmenilo," hovoria rodičia s tým, že naposledy bol na liečení v roku 2018. Neskôr začal brať nové lieky a vyzeralo to, že sú na dobrej ceste. Chodil pravidelne na kontrolu, poctivo užíval lieky a jeho stav sa rapídne zlepšil. "Kým bol doma a bola tam pravidelná kontrola, išlo to dobre. Potom sa rozhodol ísť do zahraničia, našiel si tam veľkú lásku," spomínajú. 

S Ruimin boli šťastní, zvrat nastal po sťahovaní

Svojej partnerke Ruimin sa podľa slov matky priznal, že má problémy psychického rázu. To však ich láske a spoločnému životu nebránilo a vzali sa. "Boli šťastní, boli veselí, my sme boli našťastnejší ľudia na svete," opisuje s hrčou v krku Erikova mama. "Potom prišla hrozná kríza - zmenili ubytovanie a teda aj lekárov. Nevieme, čo povedal lekárom, ku ktorým prešiel, ako to tam prebiehalo. Prestal pravdepodobne brať lieky," domnieva sa matka. So synom a nevestou boli v pravidelnom telefonickom kontakte.

"V polovici októbra pred tragédiou sme boli u nich na návšteve, všetko klapalo, dieťatko bolo roztomilé, usmievané, plakalo, ako bežné deti," spomínajú rodičia. Páčilo sa im, ako sa obaja Linne venujú a delia si povinnosti. Podľa ich slov mala Ruimin za sebou ťažký pôrod a Erik predpokladal, že bude môcť ostať pri manželke a dieťati na materskej dovolenke pol roka. Nakoniec však podľa tamojších zákonov nedopadlo podľa jeho predstáv. "Mami, taký som už unavený zo všetkého, je toho na nás veľa," zveril sa jej počas návštevy. Tá mu prisľúbila, že opäť na jar príde a pomôže im. Matka spomína, že počas týždňa, čo tam boli na návšteve, sa nikdy nehádali.

Je to pre nich hrozná tragédia

Prvý nepríjemný pocit prišiel vtedy, keď im v nedeľu (30. 11.), deň po tragédií, volali, no všetky spojenia ostali hluché. "Báli sme sa, že sa niečo stalo, že či ich niekto nenapadol. Ďalšie dni sme začali sme pátrať, bola to hrozná tragédia pre nás," hovorí s plačom Erikova mama. Erikovi rodičia sa teraz snažia pomôcť rodine Ruimin repatriovať jej telo a malej Linny do Číny, aby ich mohli pochovať podľa ich čínskych tradícií. "Spopolnenie nechcú prijať. Veria, že ich duša bude blúdiť po svete," hovoria Erikovi rodičia, ktorí majú okrem psychického vypätia.

"Pre nás boli Ruimin a Linna našimi deťmi," povedala matka s plačom a prosí, nech ich syn nedostane ten najhorší trest. To by bola pre nich ďalšia rana. "Nemáme slov k tomu, čo urobil," povedali zdrvení rodičia.

Ani rodina Ruimin si nevšimla nič podozrivé, nikdy sa nesťažovala

Ruimin bola usilovná študentka pochádzajúca zo skromnej farmárskej rodiny v meste Heze v provincii Šandong, kde si rodičia zarábajú prácou na poli. Píše o tom portál City News Service odvolávajúci sa na Hongxing News, ktorej sa rodina Ruimin zverila. Po ukončení Poľnohospodárskej univerzity v Šandongu bola bez prijímacích skúšok odporučená na postgraduálne štúdium a v roku 2020 odišla do Nemecka. Tento rok sa chýlila k piatemu roku doktorandského štúdia a bola krátko pred jeho ukončením.

Ruiminina rodina uviedla, že pár sa zoznámil pred niekoľkými rokmi, keď Erik študoval v Číne ako výmenný študent. V tom čase boli iba priatelia, no po tom, čo sa Ruimin presťahovala do Nemecka, sa ich cesty opäť skrížili a začali spolu chodiť. Minulé leto sa vrátili do Číny, uzavreli manželstvo a spolu s Erikovými rodičmi cestovali po Pekingu, než sa vrátili späť do Nemecka.

Rodina pre Hongxing News povedala, že si volali cez videohovor každých pár dní a Ruimin sa nikdy nesťažovala ani nehovorila o akýchkoľvek problémoch vo vzťahu. "Nevideli sme na nej nič nezvyčajné," uviedol jej brat. "Dokonca spomínala, že po ukončení doktorátu plánujú obaja odísť do Číny, aby tam spolu žili a pracovali," dodal.

Po tragédii zabezpečilo čínske veľvyslanectvo právnu pomoc a pomáha rodine vybaviť núdzové víza. Medzitým spolužiaci a bývalí kolegovia Ruimin spustili zbierku na pokrytie cestovných výdavkov a právnych nákladov spojených s prípadom.

