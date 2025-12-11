Známeho speváka našli MŔTVEHO vo vlastnom dome: Policajti ZADRŽALI jeho syna!

SANTA MONICA - Operný spevák nominovaný na Grammy, bol v pondelok nájdený mŕtvy vo svojom dome. Polícia zasiahla po nahlásení útoku a na mieste zadržala jeho syna, ktorý čelí podozreniu z vraždy.
Hudobný svet zasiahla tragická správa: operný spevák Jubilant Sykes (†71), známy svojím výnimočným hlasom, bol v pondelok nájdený mŕtvy vo svojom dome v Santa Monice, informuje portál TMZ. Podľa informácií polície bol v súvislosti s jeho úmrtím zadržaný 31-ročný syn Micah. Policajti uviedli, že na adresu prišli po tom, čo dostali tiesňový hovor, v ktorom bol nahlásený prebiehajúci útok.
Po vstupe do domu ich volajúci priviedol k zranenému Sykesovi. Podľa policajného vyjadrenia mal vážne zranenia zodpovedajúce bodnému útoku. Napriek snahe o pomoc, na mieste zraneniu podľahol. Micah Sykes sa v tom čase nachádzal v dome. Policajti ho zadržali a následne bol prevezený do okresného väzenia v Los Angeles pre podozrenie z vraždy. Jeho kaucia bola stanovená na 2 milióny dolárov.
Motív zatiaľ nebol zverejnený. Prípad bude teraz postúpený na prokurátoru, ktorá rozhodne o ďalšom postupe. Jubilant Sykes patril medzi rešpektované osobnosti americkej hudobnej scény. Počas svojej kariéry vystupoval na prestížnych pódiách. Bol aj nominovaný na Grammy.