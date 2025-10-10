Po Kim Kardashian ŠOKOVALA premenou aj jej mama Kris: Fúha!

LOS ANGELES - Kris Jenner opäť prekvapila svet premenou. Slávna mama odložila svoj typický čierny účes a ukázala sa s novým platinovo-blond mikádom, ktoré okamžite rozpútalo ošiaľ na internete. Aha, pozrite ako vyzerá!
Kris Jenner opäť dokázala, že nikdy nie je neskoro na zmenu. Slávna mama klanu Kardashian-Jenner sa rozhodla rozlúčiť so svojím ikonickým čiernym účesom a svetu predstavila úplne nový look – platinovo-blond mikádo. Na Instagrame sa 69-ročná hviezda pochválila sériou záberov, na ktorých predvádza svoj nový účes. Za premenou stojí známy kaderník.
„Dnes večer sme si užili malý blond moment,“ napísala Kris k fotkám, ktoré okamžite spustili lavínu reakcií. Fanúšikovia nešetrili nadšením ani humorom. Kaderník zdieľal aj video zo zákulisia premeny. Kris sa v ňom objavila bez make-upu, s uterákom na hlave a následne odhalila svoj nový blond účes.
Na otázku, čo ju motivovalo k zmene, Jenner s humorom priznala pre Us Weekly: „Nosila som ten čierny pixie účes tak dlho, že som sa naň už nemohla pozerať. Som si istá, že moje deti sú nadšené, že som skúsila niečo nové.“ Dodala však, že nová farba nebude mať dlhé trvanie: „Vieš, aká som – zajtra budem späť na čiernej.“ Táto zmena prišla po tom, ako si jej dcéra Kim skrátila vlasy. V krátkom pixie strihu pripomínala úplne jej mamu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%