Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

České hviezdičky Hanychová s Koktovou: Kopli si do Dary Rolins... Podali si jej LIFTING!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (24)
(Zdroj: HeroHero/Instagram)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Dara Rolins otvorene priznala, že s výsledkom svojho faceliftu stále nie je spokojná, a práve na to sa najnovšie zamerala aj Ornella Koktová. V podcaste, ktorý má spolu s Agátou Hanychovou, sa bez servítky pustila do hodnotenia speváčkinej premeny.

Dara Rolins podstúpila lifting tváre, za ktorým vycestovala až do talianska sa vychýreným lekárom Michelom Pascalim. Ako však priznala, ani po veľmi dlhom čase nie je spokojná s výsledkom. „Aj ja s tým mám problém. Ešte to nie je ono a ani dlho nebude. Doktor povedal, že to trvá rok, možno aj dva, niekomu ešte dlhšie, každému to sadá inak. Dajte pokoj a dajte mi trochu času,“ povedala úprimne v podcaste Socky s Leou, s tým, že ani jej sa to ešte nepáči.

Sklamanie z faceliftu? Nečakané priznanie Dary Rolins: S výsledkom plastiky nie som spokojná! Prečítajte si tiež

Sklamanie z faceliftu? Nečakané priznanie Dary Rolins: S výsledkom plastiky nie som spokojná!

„Ja s tým mám sama nejaký vnútorný problém,“ priznala bez servítky. Najnovšie si kopli do Dary aj české hviezdičky Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou. Do svojho podcastu si pozvali speváka a bývalého účastníka SuperStar Jana Bendiga, s ktorým rozoberali rôzne témy. Reč prišla aj na spomínaný Darin facelift.

Dara Rolins o uniknutom VIDEU: OSPRAVEDLNENIE od plastického chirurga, no... Bol v tom vraj nevinne! Prečítajte si tiež

Dara Rolins o uniknutom VIDEU: OSPRAVEDLNENIE od plastického chirurga, no... Bol v tom vraj nevinne!

„Ona tvrdí, že s faceliftom nie je spokojná, a že tomu dáva rok, dva, alebo také niečo,“ začala Ornella. „Ale mne sa ona veľmi páči,“ zapojil sa spevák. „Ja neviem, Kris Jenner, mame Kardashianiek, robil v máji facelifting doktor Steven Levine a vyzerá bombasticky. A Dara? Tá už nabieha na druhý rok a kedy jej to už teda sadne?“ dodala Ornella.

Viac o téme: Agáta HanychováDara RolinsOrnella KoktováLifting
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Dara Rolins na slávnostnom
Z dcéry Dary Rolins VYRÁSTLA poriadna KOSŤ: Vraj vyzerá ako táto hollywoodska hviezda!
Domáci prominenti
Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ
Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ Dary: VEČER aj RÁNO strávil s INOU kráskou!
Domáci prominenti
Dara Rolins
Dara Rolins ako PRAVÁ GAZDINKA? Pavel by vedel hovoriť: Keď varí, tak podáva...
Domáci prominenti
Erika Judínyová so Števom
Dara Rolins bude nevestou po 50-tke: Aj TIETO KRÁSKY si na pravú lásku POČKALI
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pamätník Novembra '89 bude verejnosti odovzdaný na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra
Pamätník Novembra '89 bude verejnosti odovzdaný na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra
Správy
Pavol Topoľský v šou Neskoro večer spomínal historky, ktoré vás určite pobavia.
Pavol Topoľský v šou Neskoro večer spomínal historky, ktoré vás určite pobavia.
Prominenti
Slovenský herec ohlásil v banke prepad: Skoro ma zastrelili!
Slovenský herec ohlásil v banke prepad: Skoro ma zastrelili!
Prominenti

Domáce správy

FOTO V drogách zapletený aj
V drogách zapletený aj stredoškolák! Polícia obvinila troch mladíkov
Domáce
Autori Pamätníka novembra 1989
V pondelok odhalia Pamätník novembra 1989 v Bratislave: Tvorí ho 407 stôp
Domáce
Dvaja muži sa chystali
Dvaja muži sa chystali kradnúť z dodávky kuriéra! Zadržal ich policajt mimo služby
Domáce
Víkendová uzávera Východnej ulice v Prešove: Kompletná oprava, pozrite si obchádzky a zmeny
Víkendová uzávera Východnej ulice v Prešove: Kompletná oprava, pozrite si obchádzky a zmeny
Poprad

Zahraničné

Viktor Orbán
Má veľkú šancu: Vo výhru Orbána vo voľbách verí 50 percent Maďarov
Zahraničné
Indonézske mierové jednotky sa
Indonézske mierové jednotky sa v Gaze zamerajú na zdravotníctvo a infraštruktúru
Zahraničné
FOTO Matka Olena Stasiuk dobodala
Olena z Ukrajiny dobodala svojho syna (†9) a nechala ho vykrvácať! Desivé DETAILY prípadu a slová otca
Zahraničné

Prominenti

České hviezdičky Hanychová s
České hviezdičky Hanychová s Koktovou: Kopli si do Dary Rolins... Podali si jej LIFTING!
Domáci prominenti
Svet hudby zasiahol SMÚTOK:
Svet hudby zasiahol SMÚTOK: Zomrel Dave Burgess (†90)... Jeho nesmrteľný HIT pozná každý!
Zahraniční prominenti
Hudobný projekt Story
Hudobný comeback! Story spája hviezdy: Kňažko a Lipa opäť v akcii
Domáci prominenti
FOTO Móda z Met Gala.
Hviezdna Shakira v spoločnosti so synmi: Aha, tí sú ale fešáci!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najväčšie hrady sveta: Na
Najväčšie hrady sveta: Na šiestom mieste je slovenský poklad
dromedar.sk
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Záhradnícky trik roka: Zabudnite na postreky! Tento lacný TRIK ničí burinu rýchlejšie než chemikálie
Zaujímavosti
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej Bystrici: Ako jeden projekt zmenil životy desiatok seniorov... TAKTO vyzerá v praxi!
Zaujímavosti
FOTO Tajomné svetlá na oblohe
Tajomné svetlá na oblohe z 50. rokov môžu mať prekvapivé vysvetlenie: Vedci spájajú UFO s jadrovými testami!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!

Šport

VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovan v rukách nového investora a koniec Kmotríka ml.? Šéf belasých s oficiálnym vyjadrením
Slovan v rukách nového investora a koniec Kmotríka ml.? Šéf belasých s oficiálnym vyjadrením
Niké liga
VIDEO Slováci sa priblížili k postupu na ME 2027: Do druhého polčasu akoby nastúpilo iné mužstvo
VIDEO Slováci sa priblížili k postupu na ME 2027: Do druhého polčasu akoby nastúpilo iné mužstvo
Futbalová reprezentácia do 21 rokov

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
Aplikácie a hry
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Windows

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!

Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nová definícia luxusu pre generáciu Z: Od hviezdy Instagramu k ikone, Sofia Richie sa stala symbolom a vzorom mladých v enormne krátkom čase
Zahraničné celebrity
Nová definícia luxusu pre generáciu Z: Od hviezdy Instagramu k ikone, Sofia Richie sa stala symbolom a vzorom mladých v enormne krátkom čase
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matka Olena Stasiuk dobodala
Zahraničné
Olena z Ukrajiny dobodala svojho syna (†9) a nechala ho vykrvácať! Desivé DETAILY prípadu a slová otca
Fico sa vrátil na
Domáce
Fico sa vrátil na miesto činu: V Poprade s mladými ľuďmi rečnil o medzinárodných vzťahoch!
Otrasná kauza šikany 11-ročného
Domáce
Otrasná kauza šikany 11-ročného dievčaťa v Miloslavove ožila: Obžalovaná Ela si vypočula rozsudok! TOTO je trest
MIMORIADNA tragédia v bratislavskom
Domáce
MIMORIADNA tragédia v bratislavskom Ružinove: V byte našli mŕtvych manželov! Prvé detaily

Ďalšie zo Zoznamu