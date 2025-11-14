České hviezdičky Hanychová s Koktovou: Kopli si do Dary Rolins... Podali si jej LIFTING!

PRAHA - Dara Rolins otvorene priznala, že s výsledkom svojho faceliftu stále nie je spokojná, a práve na to sa najnovšie zamerala aj Ornella Koktová. V podcaste, ktorý má spolu s Agátou Hanychovou, sa bez servítky pustila do hodnotenia speváčkinej premeny.
Dara Rolins podstúpila lifting tváre, za ktorým vycestovala až do talianska sa vychýreným lekárom Michelom Pascalim. Ako však priznala, ani po veľmi dlhom čase nie je spokojná s výsledkom. „Aj ja s tým mám problém. Ešte to nie je ono a ani dlho nebude. Doktor povedal, že to trvá rok, možno aj dva, niekomu ešte dlhšie, každému to sadá inak. Dajte pokoj a dajte mi trochu času,“ povedala úprimne v podcaste Socky s Leou, s tým, že ani jej sa to ešte nepáči.
Sklamanie z faceliftu? Nečakané priznanie Dary Rolins: S výsledkom plastiky nie som spokojná!
„Ja s tým mám sama nejaký vnútorný problém,“ priznala bez servítky. Najnovšie si kopli do Dary aj české hviezdičky Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou. Do svojho podcastu si pozvali speváka a bývalého účastníka SuperStar Jana Bendiga, s ktorým rozoberali rôzne témy. Reč prišla aj na spomínaný Darin facelift.
Dara Rolins o uniknutom VIDEU: OSPRAVEDLNENIE od plastického chirurga, no... Bol v tom vraj nevinne!
„Ona tvrdí, že s faceliftom nie je spokojná, a že tomu dáva rok, dva, alebo také niečo,“ začala Ornella. „Ale mne sa ona veľmi páči,“ zapojil sa spevák. „Ja neviem, Kris Jenner, mame Kardashianiek, robil v máji facelifting doktor Steven Levine a vyzerá bombasticky. A Dara? Tá už nabieha na druhý rok a kedy jej to už teda sadne?“ dodala Ornella.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%