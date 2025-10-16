Kim Kardashian prehovorila o ROZVODE s Kanye Westom: TOTO bola posledná kvapka!

LOS ANGELES - Reality hviezda Kim Kardashian (44) po rokoch mlčania konečne priznala, čo definitívne zlomilo jej manželstvo s Kanye Westom (48). V podcaste Call Her Daddy sa otvorene rozhovorila o tom, aké toxické bolo ich spolužitie – a prečo sa napokon rozhodla odísť.
Podľa Kim sa v ich vzťahu hromadilo veľa vecí, ktoré už ďalej nezvládala. „Nepáčilo sa mi, ako Kanye rozprával zle o mojej rodine – o deťoch, starej mame, tetách… Ak sa niekto správa takto, nemali by sme byť spolu,“ priznala. Situácia sa vraj vyhrotila, keď Kanye zverejnil súkromné informácie o ich rodine, napríklad to, že pár kedysi uvažoval o potrate, keď čakala dcéru North.
Najväčší problém však bola úplná nestabilita. Kim sa necítila bezpečne – ani emocionálne, ani finančne. „Prišla som domov a mali sme tam päť Lamborghini. A zrazu – počas jednej jeho epizódy – všetky zmizli. Daroval ich kamarátom. Nikdy som nevedela, čo ma čaká, keď sa zobudím,“ opísala hviezda. Práve ten pocit chaosu a nepredvídateľnosti bol podľa nej poslednou kvapkou, ktorá ju prinútila podať žiadosť o rozvod.
Kim priznala, že sa po rozvode bála, že ju módny svet – ktorý jej Kanye pomohol dobyť – odvrhne. Nakoniec sa však stal opak: „Niektoré z mojich najväčších projektov prišli až po tom, ako som sa rozhodla odísť. Bola to akoby odmena od vesmíru, znamenie, že som sa vydala správnou cestou.“
Rozvod s Westom podľa Kim nebol sebecké rozhodnutie, ale krok, ktorý urobila kvôli svojim deťom – North (12), Saintovi (9), Chicagu (7) a Pslamovi (6). „Keď sa moje duševné zdravie zhoršilo natoľko, že som už nevedela byť plne prítomná ako mama, musela som sa zachrániť. Aby som bola lepšia mama. Verím, že raz to pochopia.“
Krach manželstva zachytili aj kamery v reality šou Keeping Up With the Kardashians a v Kanyeho dokumente In Whose Name?. V jednej zo scén Kim plače, keď jej Kanye prizná, že prestáva brať lieky na bipolárnu poruchu. „Tvoja osobnosť už nie je taká ako pred pár rokmi,“ hovorila mu so slzami v očiach. V inom zábere sa rapper pohádal s jej mamou Kris Jenner: „Zosmiešnili ste ma a spravili zo mňa nič!“ kričal. „A jediný dôvod, prečo vám to prešlo, je, že som bol pod liekmi!“
Kim a Kanye sa vzali v roku 2014 a patrili medzi najznámejšie páry sveta. Po sérii Kanyeho výstupov však Kim v roku 2022 požiadala o rozvod. Rapper dlho nesmútil – už o rok neskôr sa oženil s Biancou Censori, ktorá nápadne pripomína práve Kim. „Nemám žiadne výčitky,“ dodala Kim na záver. „Mám štyri krásne deti a som vďačná, že som sa dokázala postaviť sama za seba.“